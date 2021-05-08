السبت 08 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصناعات الدوائية اليابانية: رفع براءات اختراع لقاحات كورونا قد يثير مخاوف بشأن جودة المنتج

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

انتقدت جمعية الصناعات الدوائية اليابانية، دعم الولايات المتحدة الأمريكية لدعوة "التنازل المؤقت" عن براءات اختراع اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" التي تحتفظ بها شركات الأدوية.


وحذرت جمعية الصناعات الدوائية في اليابان - حسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم السبت - من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم النقص العالمي في المكونات الحيوية للقاحات وتثير القلق بشأن جودة المنتج.


وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعم فكرة التنازل عن الملكية الفكرية للمساعدة في توسيع إمدادات اللقاح العالمية في إطار الجهود المبذولة لإنهاء جائحة (كوفيد-19).
وحظيت هذه الفكرة بتأييد الدول النامية التي تسعى لتأمين إمدادات اللقاحات، لكن بعض الدول المتقدمة التي توجد فيها كبريات شركات الأدوية تمانع الانضمام إلى هذه الدعوة.

 

رفع براءة الاختراع للقاحات كورونا

وأفادت قناة العربية، بأن القمة الأوروبية ستبحث أمس، اقتراح واشنطن برفع براءة الاختراع للقاحات، مشيرة إلى أن هناك خلافات بين الدول الأوروبية حول اقتراح رفع حماية براءة الاختراع للقاحات.

 

المفوضية الأوروبية

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، قد أعلنت الخميس الماضي ، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة الاقتراح الأمريكي برفع حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا، من أجل تسريع الإنتاج والتوزيع.

فيما رحبت منظمة جافي بتأييد الرئيس الأمريكي للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المضادة لكوفيد-19.

وقالت فون دير لايين إن "الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة أي اقتراح من شأنه معالجة الأزمة بطريقة فعالة وعملية".

 

إعلان الولايات المتحدة

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الأربعاء الماضي ، أنها تؤيد رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا، في موقف استثنائي، يأتي فيما تعاني الدول الفقيرة من نقص كبير من الجرعات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الصناعات الدوائية اليابانية الولايات المتحدة الامريكية براءات اختراع اللقاحات كوفيد-19 اليابان كورونا

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

مؤسسة فضاء أمريكية تكشف موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الشارد

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

معهد الفلك: الخميس المقبل غرة شهر شوال وعدته 29 يوما

التفاصيل الكاملة لـ«مذبحة الفيوم»| المتهم بقتل زوجته وأبنائه الستة: «ريّحتهم كلهم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

13 وفاة و491 إصابة بكورونا في فلسطين

إصابة أكثر من 200 شخص في اشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية بالقدس

رئيس حكومة الوحدة الليبية يدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى