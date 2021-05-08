الصناعات الدوائية اليابانية: رفع براءات اختراع لقاحات كورونا قد يثير مخاوف بشأن جودة المنتج

انتقدت جمعية الصناعات الدوائية اليابانية، دعم الولايات المتحدة الأمريكية لدعوة "التنازل المؤقت" عن براءات اختراع اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" التي تحتفظ بها شركات الأدوية.



وحذرت جمعية الصناعات الدوائية في اليابان - حسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم السبت - من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم النقص العالمي في المكونات الحيوية للقاحات وتثير القلق بشأن جودة المنتج.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعم فكرة التنازل عن الملكية الفكرية للمساعدة في توسيع إمدادات اللقاح العالمية في إطار الجهود المبذولة لإنهاء جائحة (كوفيد-19).

وحظيت هذه الفكرة بتأييد الدول النامية التي تسعى لتأمين إمدادات اللقاحات، لكن بعض الدول المتقدمة التي توجد فيها كبريات شركات الأدوية تمانع الانضمام إلى هذه الدعوة.

رفع براءة الاختراع للقاحات كورونا

وأفادت قناة العربية، بأن القمة الأوروبية ستبحث أمس، اقتراح واشنطن برفع براءة الاختراع للقاحات، مشيرة إلى أن هناك خلافات بين الدول الأوروبية حول اقتراح رفع حماية براءة الاختراع للقاحات.

المفوضية الأوروبية

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، قد أعلنت الخميس الماضي ، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة الاقتراح الأمريكي برفع حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا، من أجل تسريع الإنتاج والتوزيع.

فيما رحبت منظمة جافي بتأييد الرئيس الأمريكي للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المضادة لكوفيد-19.

وقالت فون دير لايين إن "الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة أي اقتراح من شأنه معالجة الأزمة بطريقة فعالة وعملية".

إعلان الولايات المتحدة

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الأربعاء الماضي ، أنها تؤيد رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا، في موقف استثنائي، يأتي فيما تعاني الدول الفقيرة من نقص كبير من الجرعات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.