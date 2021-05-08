إندلاع حريق ضخم في ميناء مدينة بوشهر في ايران

في حادث جديد يضاف إلى سلسلة الحرائق التي تتعرض لها إيران مؤخرا، اشتعلت النيران وانتشرت بشكل واسع، مساء أمس الجمعة، عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوب إيران التي تضم محطة بوشهر النووية، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.

وقالت الوكالة الإيرانية "لم يعرف سبب اشتعال النيران حتى الان التي اندلعت ضمن المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في مدينة بوشهر".

وأوضحت الوكالة أن فرق الطوارئ أخمدت النيران التي اشتعلت في المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في بوشهر ولم يصب أحد حتى الان.

عمل تخريبي

ووقع انفجار في المنشأة النووية المهمة "نطنز"، الشهر الماضى، وقالت إيران إنه عملا تخريبيا نفذته إسرائيل، وتعهدت بالانتقام لهجوم بدا أنه أحدث فصول حرب تدور في الخفاء منذ وقت طويل، معتبرة أن الهدف من العمل هو استهداف قدرات إيران النووية.

وجاء الحادث بعد ساعات من إعلان إيران بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة في "نطنز"، تعمل على تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض مفاعل "نطنز" النووي الإيراني إلى حوادث، وصفت بـ التخريبية، ففي يوليو من العام الماضي، شهد المفاعل انفجارا غامضا، دون أن تكشف السلطات الإيرانية عن التفاصيل.

يذكر أن السلطات الإيرانية اتجهت قبل شهر نحو إغلاق محطة بوشهر للطاقة النووية، بسبب استمرار العقوبات وعدم تمكن البلاد من تمويلها.



وقال نائب مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمود جعفري، إن محطة بوشهر يمكن أن تستمر بالعمل في ظل القيود المفروضة على تحويل العملات والعقوبات المصرفية.



وشدد على تأثير "سياسة الضغط الأقصى الأميركية" على النظام المصرفي الإيراني، قائلا: "نظرا للظروف السائدة في العلاقات الدولية مع إيران والمشاكل الناجمة عن تحويل العملات بسبب العقوبات المفروضة على البنوك الإيرانية، هناك مشاكل في إدخال وتحويل العملة لتلبية احتياجاتها".