السبت 08 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري»: تأهيل وتبطين 1678.758 كيلو متر من الترع

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، فى العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير خمسة مليارات متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل. تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.



وقال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات انتهت، اليوم السبت ، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1678.758 كيلو متر  من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 9003 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات. 

وقال المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، في تصريحات سابقة، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وتشمل الرى والزراعة والنقل.

أوضح غانم لـ " الدستور "، ، إنه تم إعطاء أولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.



كما أكد المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، أنها تستهدف أيضا تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، بالإضافة إلى تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل.



يذكر أن المشروع القومى لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.



كما يتم متابعة موقف أعمال تأهيل المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية تمهيداً لتأهيلها هى الأخرى حفاظا على الموارد المائية وحسن استغلالها. 

الرى تبطين الترع تاهيل ترشيد استهلاك المياه الموارد المائية

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