وفاة القمص كيرلس ميخائيل راعي كنيسة العذراء بديروط

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن رحيل القمص كيرلس ميخائيل كاهن كنيسة السيدة العذراء بديروط «المطرانية»، عن عمر قارب 85 عامًا، وبعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من 32 عامًا.



ولد الأب المتنيح في يوم 1 سبتمبر 1936، وسيّم كاهنًا في 6 أغسطس 1986، ورسم برتبة القمصية في 7 ديسمبر 2015.

وستقام صلوات التجنيز في كنيسة السيدة العذراء بديروط، اليوم في تمام الساعة الثالثة عصراً، والحضور قاصر على الآباء الكهنة وأسرة المتنيح فقط، وسيتم بثها على صفحة المركز الإعلامي للإيبارشية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بعيد استشهاد القديس مارمرقس الرسول.



وأقامت الكنيسة القبطية صباح اليوم صلوات القداسات الإلهية بإجراءات احترازية مشددة إذ ترأس أساقفة الإيبارشيات صلوات القداسات الإلهية بمقر مطرانياتهم.

ومارمرقس أو مرقص وبالعبرية "ماركوس" ويطلق عليه اسم مرقس البشير، كان الكاتب للسفر الثاني من العهد الجديد إنجيل مرقس، ولذلك يلقب بالإنجيلي يعتبر بحسب التقليد الكنسي الإسكندري البطريرك الأول (55 ـ 68) أو (43-63).

وليبيا كانت أول موطن للدعوة المسيحية في القارة الإفريقية، على يد القديس مرقص القادم من صحبة المسيح عبر اليونان، ثم انطلق ليضع اللبنة الأولى للأرثوذكسية في مصر، لكنه سريعًا ما عاد إلى ليبيا ثانية بعدما قد خاف الكهنة منه فقد انتشرت المسيحية بقوة أي أن المصرييين آمنوا بقوة بالمسيحية بأكملهم، وليموت في مصر.

وسُرق جسد القديس مار مرقس الرسول من الإسكندرية وذهبوا به إلى إيطاليا.

لكن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية استعادت جسده عام 1968 في أيام البابا كيرلس السادس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البطريرك الـ116 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية آنذاك.

وفي صباح الأربعاء 26 يونيو 1968 احتفل بإقامة الصلاة على مذبح الكاتدرائية المرقسية، وفي نهاية القداس حمل البابا كيرلس السادس رفات القديس مارمرقس إلى حيث أودع فى مزاره الحالى تحت الهيكل الكبير في شرقية الكاتدرائية.