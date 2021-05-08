السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فريق أوروبا..

الاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية بالقاهرة يبادرون بدعم 2000 أسرة مصرية

كريستيان برجر سفير
كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة

بادر كل من الاتحاد الأوروبي في مصر والسفارة الألمانية بالقاهرة وبنك الاستثمار الأوروبي بدعم 2000 أسرة مصرية من أهالي محافظات قنا وسوهاج وكفر الشيخ بسد احتياجاتهم من الإمدادات الغذائية الأساسية خلال شهررمضان الكريم، وذلك ترسيخاً لقيم فريق أوروبا، وتزامنا مع الاحتفال بيوم أوروبا والذي يحتفل به في 9 مايو كل عام.

 

وصرح السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر في هذا الصدد، قائلاً: "يسعدنا في فريق أوروبا إطلاق تلك المبادرة من سعياً منا لمؤازرة الأسر الأكثر احتياجاً، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، والتخفيف من العبئ الاجتماعي والاقتصادي الذي يقع على كاهلهم جراء تفشي جائحة ڤيروس الكورونا وتداعياتها".

وعقّب سيريل نون سفير ألمانيا لدى القاهرة قائلاً: "يجتهد كل منا للتعايش مع صعاب الجائحة لأكثر من عام حتى الآن، والتي تتكبد الفئات الأقل حظاً تداعياتها بشكل مضاعف. من هنا، شرفنا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مصر والبنك الأوروبي للاستثمار وغيرهم من الكيانات المسؤولة لمساندة المئات من الأسر، ليس فقط بتقديم الإمدادات الغذائية فحسب، بل والتأكيد على أن تلك الفئات تحديداً تلقى اهتماماً بالغاً من قبلنا ونضعهم نصب أعيننا".

وأعرب آلفريدو آباد رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة موضحاً: "تقع محاور دعم ريادة الأعمال، وتمكين المرأة والشباب وتمويل الهياكل الاجتماعية الأساسية في لب أنشطة بنك الاستثمار الأوروبي حول العالم. ولكوننا الذراع المعني بالتسهيلات الائتمانية والقروض لدى الاتحاد الأوروبي، دائماً ما يرعى بنك الاستثمار الأوروبي المجتمع المصري من خلال تمويل المشروعات التي تهدف إلى ترسيخ التنمية المستدامة. واليوم، وبالتعاون مع فريق أوروبا، نساهم في توزيع الإمدادات الغذائية على مستحقيها من الفئات المهمشة بالمجتمع".

وجاءت المبادرة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وأثنى محمد عبد الرحمن نائب العضو المنتدب بمؤسسة مصر الخير على مجهودات الاتحاد الأوروبي في مصر مشيداً: "يجمعنا تاريخ طويل وسنوات من التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي، لذا وجب شكرهم جزيل الشكر على مشاركتنا في تقديم الإمدادات الغذائية للمجتمعات المهمشة لما للكيانات الكبرى من دور جلي في مساندة مؤسسات المجتمع المدني". 

وأضاف: "تفخر مؤسسة مصر الخير بتوفير أكثر من 95 مليون خدمة اجتماعية للأسر الأقل حظاً مرتكزة على 6 ركائز أساسية هي التعليم، والصحة، والتكافل الاجتماعي، والبحث العلمي، والتنمية المتكاملة. هذا وتسعى المؤسسة إلى التوسع بحلولها الداعمة في المستقبل القريب".

وتقوم مبادرة (فريق أوروبا) على دعم الدول الشريكة حول العالم والتخفيف من الأثار الناجمة عن جائحة ڤيروس الكورونا، ومن ثم في مصر، ويعد ذلك الدعم جزءاً أصيلاً من إطار التعاون الموسع المشترك والمتجسد في مبادرة COVAX العالمية التي تتضمن وصول اللقاحات لشركائنا من البلدان.

 

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