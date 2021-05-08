359 محضراً لمنشآت عمالية مخالفة بالقاهرة

قال محمد طه، مدير مديرية القوى العاملةبمحافظة القاهرة، إن المديرية تلقت خلال شهر مارس الماضي، 957 شكاوي، منها 194 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 214 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 84 شكوى، وإحالة 24 شكاوي لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 437 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 180 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ80 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما قامت باستخراج 1481 شهادة قياس مستوى المهارة، و1448 رخصة مزاولة المهنة.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 389 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 359 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 107 شكوى، وتم تسويتها بالكامل ودياً، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 270 منشأة ، وإعادة التفتيش على 213 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 169 محضر سلامة وصحة مهنية و 67 غلق إداري، كما تم بحث 24 شكوى، وعقد 14 ندوة توعية.

وتلقت المديرية خلال شهر فبراير الماضي، 1076 شكوى، منها 921 شكوى تمت تسويتها وديًا، وتمت إحالة 301 شكوى للمحكمة العمالية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 99 شكوى، وإحالة 28 شكوى لجهات أخرى طبقًا للاختصاص، وتبقى 469 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية خلال شهر فبراير الماضي، باستخراج 230 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ170 أجنبيًا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما قامت باستخراج 1213 شهادة قياس مستوى المهارة، و1302 رخصة مزاولة المهنة.



أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 318 منشأة دوريا وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 306 محاضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 142 شكوى، وتمت تسويتها بالكامل وديًا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 195 منشأة، وإعادة التفتيش على 345 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 183 محضر سلامة وصحة مهنية و24 غلقا إداريا، كما تم بحث 9 شكاوى، وعقد 14 ندوة توعية.