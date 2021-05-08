تشميع محلات ومقاهي ومصادرة «شيش» بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج برئاسة أحمد الشطوري، حملة للمرور على المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيش، وللتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد الشطوري، ئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، إنه تم تنفيذ حملة على المقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقف السيارات والمحال التجارية وكافة قطاعات الحي.

وأكد الشطوري أن الحملة استهدفت شارع الجارحي، منطقة المخبز الألي، منطقة غرب الكوبري، شارع الجرجاوية الرئيسي، منطقة الشهيد عبد المنعم رياض، شارع سيالة أولاد نصير، نجع مصلح، الشيخ عطي طريق ترعة نجع حمادي.

وأضاف أن الحملة التي تم تنفيذها أسفرت عن إزالة فورية لمقهى بالطريق العام بموقف سيارات المنشاة والتلول وغلق وتشميع محلا تجاريا مخالفا لقرار الحظر وضبط ومصادرة 11 شيشة و114 من المضبوطات المتنوعة، لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.