إعطاء 3.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا في سويسرا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 3.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.



وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في سويسرا وصل إلى 670 ألفا و613 حالة، والوفيات إلى 10 آلاف و702 حالة.



وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام وعشرة أسابيع.



يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.