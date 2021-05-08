ارتفاع حصيلة قتلى انهيار جسر علوي لمترو العاصمة المكسيكية إلى 26 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى انهيار جسر علوي لأحد خطوط المترو في العاصمة المكسيكية إلى 26 قتيلا، وذلك عقب وفاة أحد المصابين في المستشفى متأثرا بجراحه.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز"الأمريكية اليوم السبت، أن 33 مصابا لايزالون يرقدون في المستشفى للتعافي من الإصابات التي لحقت بهم جراء حادث الانهيار الذي وقع يوم الاثنين الماضي.



كان نحو 80 شخصا قد أصيبوا إثر انهيار أحد العوارض الداعمة لجزء من الخط العلوي أثناء مرور عربات المترو عليه، وخرج غالبية المصابين من المستشفى بعد الانتهاء من علاجهم.



وتعهدت السلطات المكسيكية بالتحقيق في السبب وراء الحادث، كما وعدت بتفقد جميع الخطوط المعلقة والجسور العلوية بالمدينة.

انهيار جسر مترو بالعاصمة المكسيكية



لقي 13 شخصاً على الأقل مصرعهم، وأُصيب قرابة 70 آخرين، إثر انهيار جسر مترو معلّق لحظة مرور قطار عليه في مكسيكو في ساعة متأخرة من أمس الاثنين، وفق ما أعلن جهاز إدارة المخاطر والدفاع المدني في العاصمة المكسيكية.



وقال الجهاز على حسابه في تويتر "في الوقت الحالي وبحسب حصيلة مؤقتة، فقد 13 شخصاً للأسف حياتهم وهناك قرابة 70 جريحاً".



ووقع الحادث نحو الساعة 22,00 بالتوقيت المحلي قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة، لكن ارتفعت الحصيلة إلى 15 قتيلا، صباح اليوم الثلاثاء.



وأظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والأسلاك والقطع المعدنية الملتوية.

وقالت عمدة ورئيسة بلدية مكسيكو سيتي المدينة كلوديا شينباوم للصحفيين "إن النتائج الأولية أظهرت أن جزءا من الجسر انهار، مؤكدة أنه بسبب الوضع غير المستقر للقطار ، كان لا بد من وقف جهود الإنقاذ".



وسقطت عدة عربات من قطار المترو بعمق أمتار واصطدمت ببعضها البعض، حسبما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.