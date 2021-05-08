سنغافورة: زيادة الدعم للقطاعات المتضررة من القيود على العمالة الأجنبية

تعتزم سنغافورة رد نسبة أعلى من رسوم تصاريح توظيف العمال الأجانب للشركات العاملة في قطاعات تعاني نقصا في القوى العاملة، وزيادة في النفقات بسبب القيود التي فرضتها المدينة على الحدود وإجراءات السلامة الأخرى لمكافحة وباء كورونا.



وتشمل هذه القطاعات التشييد، والأحواض البحرية لبناء السفن، وقطاع صناعة النفط والبتروكيماويات والكيماويات المتخصصة.



وتقرر زيادة قيمة الاسترداد بالنسبة لكل حامل تصريح عمل في هذه القطاعات إلى 250 دولارا سنغافوريا (189 دولارا أمريكيا) مقابل 90 دولارا حاليا، وذلك في الفترة من مايو الجاري وحتى أول ديسمبر المقبل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت عن بيان لوزارة القوى العاملة.

وقالت الحكومة إنها ستقرر قرب نهاية عام 2021 تمديد برنامج الدعم من عدمه.



وقالت الوزارة إنه على مدار عام 2020، تراجع عدد حاملي تصاريح العمل في القطاعات المتضررة بنحو 60 ألفا، أو 16 في المئة.



وأوضحت أن القطاعات الصناعية تلعب دورا جوهريا في تنمية سنغافورة، وتعمل الجهات الحكومة عن كثب مع الشركات في هذه القطاعات لتحويل أعمالها وخفض الاعتماد على القوى العاملة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 843 ألفا و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (593،148 وفاة)، والبرازيل (414،645 وفاة)، والهند (230،168 وفاة)، والمكسيك (218،007 وفيات)، وبريطانيا (127,570 وفاة).

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.