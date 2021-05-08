السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة كفر الشيخ»: تحرير 93 محضرًا لمنشآت غذائية مخالفة خلال أسبوع

حملات تفتيش
حملات تفتيش

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الإدارة العامة للطب الوقائى "إدارة مراقبة الأغذية" قامت بتنفيذ حملة تفتيشية ورقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الأسبوع الماضي.

 

جاء ذلك في إطار جهود المديرية بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية، وضمن خطة مديرية الصحة بكفر الشيخ بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

 

وأوضحت سلام، أن جهود الحملات أسفرت عن إعدام 189.5 كجم و 5 لتر أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية و تحرير 93 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة وسحب 124 عينة وتنوعت المحاضر بين مخالفة الاشتراطات الصحية ومحاضر غش وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم ترخيص.

 

وشددت وكيل وزارة الصحة، على ضرورة إستمرار وتكثيف حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين في إطار الإستعدادات لحلول عيد الفطر المبارك.

 

وكانت حملات صحية خلال الأيام الماضية قد قامت بالتفتيش على 151 منشأة، وقامت بفحص 184 عينة مواد غذائية ، وتم إعدام 222 كجم و9 لتر من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، كما حررت الحملة 96 محضر لمنشآت مخالفة.

 

وأوضحت الدكتورة سوسن سلام، أنه في ضوء اهتمام وزارة الصحة والسكان بضمان وصول غذاء صحي آمن للمستهلك خلال شهر رمضان المبارك فإن إدارة مراقبة الأغذية لا تدخر جهدا في الرقابة والتفتيش على منشآت تداول الأغذية لضبط جودة الأغذية خلال الشهر الكريم، وذلك وسط تكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا علي صحة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان.

الصحة مخالفات منشأت محضر كورونا

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