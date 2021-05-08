10 مايو.. الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية يحتفلان بيوم المحبة الأخوية

تحتفل الكنيستان الأرثوذكسية والكاثوليكية، يوم الاثنين الموافق 10 مايو الجاري، بـ«يوم المحبة الأخوية» بين الكنيستين.

ويعد يوم المحبة الأخوية هو لقاء سنوى بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية بدأ عام 2013 كاستجابة للدعوة التى أطلقها قداسة البابا تواضروس الثانى؛ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ فى أول زيارة خارجية له عقب رسامته بطريركا؛ للفاتيكان واستقبال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان له عام 2013 ان يكون 10 من مايو يوم المحبة والصداقة بين الكنيستين.

يأتي ذلك نظرًا لأن هذا التاريخ أيضًا شهد عام 1973 زيارة مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث للفاتيكان ولقائه مع البابا بولس السادس والتى كانت اول لقاء بين بابا الإسكندرية وبابا الفاتيكان.

وتسببت فيروس كورونا المستجد ، في غياب الاحتفالات العام الماضي اذ أقامت الكنيستان الأرثوذكسية والكاثوليكية في عام 2019 يومًا للمحبة الأخوية بينهما، استضافه دير الآباء الفرنسيسكان.

فترأس البابا تواضروس الثانى، والأنبا إبراهيم إسحق، ذكري يوم المحبة الأخوية في بيت الأباء اليسوعيين، التابع للكنيسة الكاثوليكية، وتضمن اللقاء الذي يعقد في كنيسة البيت التابعة للآباء اليسوعيين، كلمات لقداسة البابا تواضروس الثاني وسفير الفاتيكان بمصر برونو موزار والبطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى جانب بعض الجلسات النقاشية.

وتلا المشاركون بلقاء يوم المحبة الأخوية صلوات مشاركة في إطار الدعوة للتقارب بين الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية.



وخلال اللقاء زرع البابا تواضروس الثاني، والأنبا إبراهيم إسحق شجرة المحبة" شجرة الزيتون" في لقاء يوم المحبة الذي يجمع بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية.

وقد وجه البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، وقت آنذاك كلمة للبابا تواضروس الثاني، خلال يوم المحبة الأخوية، والذي أقيم عام 2019 ، ببيت الآباء اليسوعيين بكنج مريوط بالإسكندرية.



وجاءت كلمة البابا فرنسيس كالأتي: سعادة السفيرالفاتيكان: اود ان اطلب منك التكرم بأرسال هذه الرسالة الباباوية التالية،لي قداسة البابا تواضروس الثاني كرسالة باباوية موقعة في المعاد المناسب.



وتابع بابا الفاتيكان قائلًا: إلى قداسة أخي الحبيب في المسيح البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ونحن نقترب من الذكرى السنوية للقائنا الذي لا يُنسي في روما في 10 مايو 2013، الذي صادف الاحتفال بالذكرى الأربعين للقاء التاريخي بين البابا القديس بولس السادس والبابا شنودة الثالث، والذي أفتتح اليوم السنوي للصداقة بين الأقباط والكاثوليك، أود أن أعرب عن سعادتي القلبية بالروابط الروحية العميقة التي تجمع كرسي القديس بطرس وكرسي القديس مرقس.