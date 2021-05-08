السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة عاملين في مشاجرة على ملكية أرض زراعية بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة

شهد مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية، نتج عنه إصابة عامل بكسور بالساق اليمنى والساعد الأيسر وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وآخر بجرح تهتكي باليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وتم ضبط طرفي المشاجرة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء نائب المدير للشمال يفيد بتلقي مركز شرطة طهطا بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز للواقعة وبالفحص تبين أنها بين كل من: طرف أول "رمضان. ع. ع" 35 سنة عامل مصاباً بكسور بالساق اليمني والساعد الأيسر، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي و"عيد. ع. أ" 56 سنة عامل، وطرف ثان "علاء. ع. ع" 28 سنة عامل مصاباً بجرح تهتكي باليد اليمني وكدمات متفرقة بالجسم، الطرفان يقيمان بذات الناحية. 

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات علي ملكية قطعة أرض زراعية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق متصل لقى عامل مصرعه بينما أصيب شخصان آخرين بطلقات نارية متفرقة بالجسم، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الخلافات العائلية بقرية خارفة التابعة لمركز شرطة جرجا جنوبي محافظة سوهاج، تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى العام، والمصابين إلى مستشفى الجامعي.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بناحية قرية خارفة دائرة المركز ووجود متوفي ومصابين.

انتقل مأمور وضباط مباحث المركز إلي مكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من، طرف أول “مصطفي مناع عبدالعزيز - 51 عامل بالأوقاف، توفي نتيجة إصابته بطلق ناري بالرقبة، وخلف ع ر - 62 بالمعاش، مصاب بطلق ناري بالبطن”، جرى نقله إلى المستشفى الجامعي، وطرف ثان “السيد ع ح - 55 مصاب بطلق ناري تم ضبطه ونجليه عبده ا ع، وعزت ا ع”.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام والمصابين لسوهاج الجامعي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

سوهاج محافظة ضباط مستشفى النيابة

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