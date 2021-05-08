باكستان: توافر الدفعة الأولى من لقاح محلي مضاد لكورونا نهاية مايو

قال رئيس مركز القيادة والتحكم الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان أسد عمر، إنه من المقرر أن تكون الدفعة الأولى من لقاح باكستاني محلي الصنع مضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" متاحة بحلول نهايو شهر مايو الجاري.



وكتب عمر، في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حسب ما أوردته صحيفة “إكسبرس تريبيون” الباكستانية اليوم السبت، أن المعهد الوطني للصحة يعمل على معالجة لقاح كانسينو الصيني المضاد لفيروس كورونا في مصنع أنشأته الحكومة لهذا الغرض شهر أبريل الماضي ويعمل فريق مدرب خصيصًا على ذلك.



وأضاف أسد عمر، الذى يشغل منصب وزير التخطيط والتنمية الباكستاني أيضا، أن اللقاح سيكون متاحًا للاستخدام بحلول نهاية مايو بعد إجراء فحوصات صارمة لمراقبة الجودة.



وبدأت باكستان حملة التطعيم في فبراير الماضي بجرعات تبرعت بها حكومة الصين، وبدأت الحملة بتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية ثم فئة كبار السن في المرحلة الثانية.

وتخطط الحكومة الباكستانية الآن لفتح باب التسجيل التطعيم ضد كوفيد-19 أمام جميع المواطنين بعد عيد الفطر.



كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و 830 ألفًا و 716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 255 ألف و 452 حالة، و سجلت حالات التعافي 133 مليونًا و 257 ألفًا و 765 حالة.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.



وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.