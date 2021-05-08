8710 إصابات جديدة بكورونا في أوكرانيا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 8710 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليونين و114 ألفا و138 حالة.



وأفادت بيانات الوزارة التي نقلتها صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية بارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 46 ألفا و200 حالة وفاة بعد تسجيل 370 حالة وفاة خلال الساعات الأخيرة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى مليون و750 ألفا و570 شخصا بعدما تماثلت 19 ألفا و408 حالات للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.. فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في أوكرانيا 328 ألفا و436 شخصا.



وتستخدم أوكرانيا حاليًا ثلاثة لقاحات هي لقاحات "أسترازينيكا" و"سينوفاك" و "فايزر" لتطعيم سكانها ضد الجائحة.



كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و830 ألفًا و716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و255 ألفا و452 حالة، وسجلت حالات التعافي 133 مليونًا و257 ألفًا و765 حالة.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.



وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.