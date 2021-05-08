إيطاليا: إعطاء 23 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنه تم إعطاء 23 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى الآن.



ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 458 ألفا و949 جرعة ، في اليوم الواحد.



وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 5 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.



وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 19 أسبوعا، ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 09ر4 مليون إصابة، والوفيات إلى 122 ألفا و 470 حالة.



وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل عام و14 أسبوعا.



يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحد أو جرعتين.

إصابات كورونا على مستوى العالم

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 843 ألفا و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (593.148 وفاة)، والبرازيل (414.645 وفاة)، والهند (230.168 وفاة)، والمكسيك (218.007 وفيات)، وبريطانيا (127.570 وفاة).

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.