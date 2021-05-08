السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كورونا يضرب 19 منطقة في فيتنام.. ورصد 176 إصابة جديدة بالفيروس

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت وزارة الصحة في فيتنام أن 19 منطقة رصدت 176 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام العشرة الماضية،  بعد أكثر من شهر من عدم تسجيل إصابات محلية.

 

وذكرت الوزارة وتم إغلاق المستشفى الوطني للأمراض الاستوائية في هانوي، الذي كان في الخطوط الأمامية لعلاج مرضى "كوفيد 19"، بعد أن ثبتت إصابة طبيب وممرضتين وأكثر من 20 مريضا بالفيروس في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

 

في غضون ذلك، تم إغلاق مستشفى كيه بالمدينة المخصص لعلاج مرضى السرطان، الجمعة، بعد اكتشاف 11 حالة إصابة بالفيروس.
 

وقال وزير الصحة نوين تانه لونج، خلال اجتماع حكومي بثه التلفزيون الوطني "في تي في" مساء  الجمعة: "الوضع ينذر بالخطر لأننا نواجه العديد من حالات التفشي المنتشرة في أنحاء البلاد، مع عدم وضوح مصادر انتقال المرض ووجود سلالات متعددة للفيروس".

 

وفي 19 مقاطعة ومدينة بها حالات "كوفيد 19"، تم إغلاق المدارس ونقل الفصول الدراسية عبر الإنترنت.

 

وفي هانوي حثت السلطات المواطنين على الامتناع عن التجمع، بينما تم إغلاق حدائق المدينة وأكشاك الطعام.

 

وفي مدينة هوتشي منه جنوبي البلاد، تم حظر التجمعات لأكثر من 30 شخصا بدءا من نهاية هذا الأسبوع، كما أغلقت الحانات والنوادي وصالات الألعاب الرياضية والمطاعم.

 

ومنذ بداية الوباء، سجلت فيتنام 3137 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة.

الصحة فيتنام كورونا إصابات محلية كوفيد 19

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