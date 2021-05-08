السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مؤسسة فضاء أمريكية تكشف موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الشارد

الصاروخ الصيني التائه
الصاروخ الصيني التائه

قالت مؤسسة "أيروسبيس كوربوريشن" الفضائية الأمريكية التي تمولها الحكومة اليوم السبت، عبر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الصاروخ الصيني الشارد سوف يخترق غلاف الأرض الجوي في حدود 8 ساعات قبل أو بعد الساعة الرابعة و19 دقيقة من صباح غدا الأحد بتوقيت جرينتش، أي وصول الصاروخ إلى الأرض غدا.

 

وأضافت "أيروسبيس كوربوريشن" في تغريدتها: "آخر توقعاتنا لعودة جسم الصاروخ 09 مايو 2021 04:19 بالتوقيت العالمي المنسق ± 8 ساعات على طول المسار الأرضي الموضح هنا"، مع إدراج خريطة في التغريدة حيث يشير المسار الى دخول الصاروخ الغلاف الجوي على الأرجح قرب شمالي نيوزيلندا، كما ننبه أيضا إلى أن الدخول محتمل في أي مكان، على طول مسارات تغطي مساحات شاسعة من العالم.

 

يأتي هذا فيما كشفت مصادر عسكرية أمريكية، اليوم السبت، النقاب عن وجهة جديدة محتملة لسقوط الصاروخ الصيني الطائش، بعد حسب الإحداثيات تحديد شمال السودان كوجهة مؤكدة لسقوط الصاروخ التائه، ووفقا للمصادر الأمريكية فإن الصاروخ من المحتمل أن يسقط في آسيا الوسطى طاجيكستان أو تركمانستان الساعة 19:30 مساء السبت.

 

يأتي هذا فيما قللت الصين أمس الجمعة من حجم المخاطر الناجمة عن الصاروخ الذي حمل وحدة "تيانخه" الأساسية لمحطتها الفضائية نهاية الشهر الماضي، وذلك أثناء عودته إلى الأرض.

 

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين"، ردا على سؤال حول مدى وجود ضمانات أو تطمينات بشأن عدم تسبب الصاروخ الصيني في أضرار، وعما إذا كانت هناك معلومات بشأن مكان السقوط المتوقع.

 

وقال بين "من الممارسات الشائعة في جميع أنحاء العالم أن تحترق المراحل العليا من الصواريخ أثناء دخولها الغلاف الجوي مرة أخرى. 

 

وفي 29 أبريل، نجح صاروخ من طراز (لونج مارش- 5 بي واي 2) في حمل وحدة تيانخه الأساسية للمحطة الفضائية إلى المدار المخطط".

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