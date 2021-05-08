«كورونا» يغلق كنيسة مارمينا العجائبي بمصر القديمة

أعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكس عن إغلاق كنيسة مارمينا العجائبي بمصر القديمة حتى آخر مايو، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وارتفاع معدلات الأصابه بها.

وكانتقد أعلنت عدد من كنائس القاهرة إغلاق أبوابها أمام الأقباط حتى آخر مايو بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وبدأت الكنائس فترة الخماسين المقدسة والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وتعتبر امتدادا له، وتتميز هذه الفترة الروحية بالطقوس الفرايحية، ومن أبرز ألحان الكنيسة بفترة الخماسين لحن «يا كل صفوف السمائيين»، كما تعتبر الخماسين المقدسة من الفترات المميزة التي لا يصوم بها الأقباط على مدار 50 يوما تنتهي بعيد العنصرة.

وفترة الخمسين يومًا هى الفترة المحصورة بين عيد الفصح أي عيد القيامة وعيد الخمسين أي عيد العنصرة، وهي فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجري الطقس فيها باللحن الفرايحي، ويُحتفل فيها يوميًا بتذكار قيامة الرب من بين الأموات، وكأنها يوم أحد متصل سبعة أسابيع كاملة.

احتفلت الكنائس المسيحية الثلاث، بعيد القيامة المجيد، إذ ترأس رؤساء الكنائس قداسات عيد القيامة المجيد، وهو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بعيد استشهاد القديس مارمرقس الرسول إذ أقامت الإيبارشيات القبطية الأرثوذكسية، صلوات القداس الإلهي بإجراءات احترازية مشددة تزامنًا مع الموجة الثالثة لكورونا وارتفاع معدلات الأصابه بها.

وقام قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الجمعة بتطييب رفات القديس مار مرقس الرسول الطاهر والشهيد، بحضور وكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل مع الآباء كهنة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مع صلاة الشكر وتمجيد عيد استشهاد القديس الذي يحل اليوم السبت، ثم استكمل الآباء صلوات العشية بحضور شعبي محدود مع الالتزام بالإجراءات الصحية الواجبة.