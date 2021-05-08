طريقة عمل الكحك الناشف والفلاحي

بالخطوات..

الكحك الناشف من الأشياء التي لا غني عنها في عيد الفطر المبارك، وهو من العادات المصرية التي تربطنا بالاحتفال بعيد الفطر المبارك، ولكن في ظل انتشار فيروس كورونا يفضل عدد كبير من الأشخاص عمل الكعك الناشف في المنزل و في السطور التالية طريقه عمل الكحك الناشف وكعك الفلاحي في المنزل في المنزل بالخطوات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.



طريقة عمل الكعك الناشف في المنزل



المقادير:

كيلو دقيق.

خميرة.

فانيليا.

سكر بودر “¼ كوب.

رائحة كعك ورائحة موز.

سمسم “½ كوب.

رشة من الملح.

حليب “½ كوب.

سمن “½ كيلو.

زبدة “٢ ملعقة كبيرة.

بكينج بودر “ملعقة صغيرة.

ملبن “½ كيلو.

طريقة التحضير

- يمزج الدقيق والفانيليا والسكر والخميرة معًا وكذلك رائحة الكعك، ليتجانسوا معًا، ومن ثم ضعي المكونات بإناء.



-تضاف رائحة الموز و السمن وكمية من السكر والبيكنج بودر إلى أن يمتزجوا معًا و يتجانسوا.

- يضاف اللبن لكافة المكونات تدريجيًا مع مواكبة التقليب ومن ثم شكلي العجينة لكرات.

-حشو المرات بالملبن مع السمن والسمسم.

-توضع بالصينية، ثم بالفرن على ٢٠٠° وتركها حتى ثلث ساعة بحد أدنى وبعد أن يبرد زينيها بالسكر.



طريقة عمل الكعك الفلاحي

مقادير الكحك الفلاحي

كيلو دقيق نصف.

كيلو سمنة.

ربع كوب سكر بودرة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

نصف كوب سمسم.

نصف كوب لبن.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة ريحة الكحك.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح ملعقة صغيرة.

ريحة موز حسب الرغبة.

حشوة الملبن

نصف كيلو ملبن.

ملعقة كبيرة سمنة.

ريحة موز أو فانيليا حسب الرغبة.

سمسم.

حشوة العجمية

ربع كوب سمنة.

نصف كوب دقيق.

ثلاثة أرباع كوب عسل.

ريحة موز أو فانيليا حسب الرغبة.

طريقة تحضير الكحك الفلاحي

يخلط الدقيق مع السكر والفانيلا والخميرة والسمسم وريحة الكحك ورشة ملح جيدا.

يضاف السمنة المذوبة، وريحة الموز، ثم يضاف البيكنج بودر والسكر البودرة بعد خلطه مع الزبدة المذوبة.

يضاف اللبن، وتعجن حتى يلم العجين ثم تحشى العجينة بحشوة الملبن أو العجمية، ثم تشكل بالمنقاش.

يرص في صواني الفرن أو الصاج، ويدخل الفرن على درجة حرارة 190 حتى تمام النضج، ثم يقدم مزين بسكر البودرة.

حشوة الملبن

تخلط السمنة المذوبة مع الملبن، ثم تضاف ريحة الموز والسمسم.

ولعمل العجمية، يشوح الدقيق في السمنة على النار.

يضاف العسل وريحة الموز، وتقلب وترفع من على النار وتترك حتى تبرد.

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