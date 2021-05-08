إيبارشية أبو قرقاص تعلن ترتيبات إقامة القداسات الإلهية

أعلنت إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس؛ ترتيبات القداسات الإلهية خلال فترة الخماسين المقدسة.

وقال الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، إن إقامة صلوات القداسات الإلهية تستمر بنسبة 25 % من مساحة الكنيسة وتطبق على صلوات الأكاليل.

وتابع أسقف أبو قرقاص في بيانه: كما يستمر تعليق كافة الخدمات والأنشطة الكنسية بالإيبارشية.

وبدأت الكنائس فترة الخماسين المقدسة والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وتعتبر امتدادا له، وتتميز هذه الفترة الروحية بالطقوس الفرايحية، ومن أبرز ألحان الكنيسة بفترة الخماسين لحن «يا كل صفوف السمائيين»، كما تعتبر الخماسين المقدسة من الفترات المميزة التي لا يصوم بها الأقباط على مدار 50 يوما تنتهي بعيد العنصرة.

وفترة الخمسين يومًا هى الفترة المحصورة بين عيد الفصح أي عيد القيامة وعيد الخمسين أي عيد العنصرة، وهي فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجري الطقس فيها باللحن الفرايحي، ويُحتفل فيها يوميًا بتذكار قيامة الرب من بين الأموات، وكأنها يوم أحد متصل سبعة أسابيع كاملة.

احتفلت الكنائس المسيحية الثلاث، بعيد القيامة المجيد، إذ ترأس رؤساء الكنائس قداسات عيد القيامة المجيد، وهو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.