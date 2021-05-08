تقرير دولي: مصر منتج رئيسي للطاقة المتجددة في إفريقيا والشرق الأوسط

قال موقع "Afrik 21" الفرنسي المعني بأخبار الطاقة والقضايا البيئية في إفريقيا، إن "مصر تعد واحدة من الدول الرئيسية المنتجة للطاقة المتجددة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بفضل رياحها الهائلة وإمكاناتها الشمسية ومشاريعها العملاقة".

وأشاد الموقع باتجاه الحكومة المصرية لتسريع تصدير الكهرباء في المنطقة، لجعل بنيتها التحتية مربحة، مع إعلانها عن استعدادها لتوصيل الكهرباء مع العراق.

وفي مطلع مايو الجاري، أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن مصر بدأت بالفعل في دراسة مشروع ربط الكهرباء مع العراق عبر الأردن، في إطار خطط البلاد لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.

وذكر "Afrik21" أن "قدرات مصر المركبة قد زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع استغلال إمكاناتها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يوضح رغبتها في أن تصبح لاعباً رئيسياً في تجارة الكهرباء في المنطقة الفرعية".

ولفت إلى إنه لتحقيق النجاح ، ستحتاج مصر إلى زيادة قدرة خط الكهرباء الذي يربطها بالأردن بقوة 400 كيلو فولت، مشيرا الي هذه الزيادة تجعل من الممكن نقل جزء من الكهرباء من شبكة الكهرباء الأردنية إلى تلك الخاصة بجارتها العراقية.

وأضاف الموقع الفرنسي: "تمتلك مصر قدرة تركيب كهروضوئية شمسية تبلغ 1700 ميجاوات و 1465 ميجاوات لطاقة الرياح، وستزداد هذه القدرة أكثر في السنوات القادمة بفضل المشاريع الجارية في صعيد مصر للطاقة الشمسية وفي خليج السويس لطاقة الرياح".

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتصدير جزء من الكهرباء إلى السودان وليبيا والأردن وقريبًا العراق،؛ لجعل إنتاج البلاد مربحًا، لافتا إلى أن القاهرة تدرس أيضا إنشاء توصيلات كهربائية مع قبرص واليونان.

وتابع أن دولة العراق قد لا تشترك في حدود مع مصر، ولكن في الواقع 1427 كم ققط تفصل بين البلدين، مشيرا إلى أنه منذ عام 1999، كان لمصر اتصال كهربائي مع الأردن، والتي تشترك معها في مدخل إلى خليج العقبة كدولة مجاورة للعراق، لذلك من المتوقع أن يقوم الأردن بتوصيل الكهرباء إلى بغداد، َوهو ما بدأت الحكومة بالفعل فى دراسته.

وتخطط مصر لتصدير الكهرباء إلى العراق كجزء من استراتيجية التحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة عبر ربطها بالطاقة مع الأردن.

فيما تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع طاقة خط الربط الكهربائي مع الأردن خلال العام الحالي بهدف زيادة صادرات الطاقة.