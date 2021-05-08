السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كورونا يقتل 2700 سجين في أمريكا

أمريكا
أمريكا

اجتاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” سجون ومؤسسات الاعتقال ومراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، مما أسفر عن وفاة أكثر من 2700 شخص كانوا مسجونين، وفقا لما أوردت صحيفة (نيويورك تايمز) في عددها يوم السبت.

 

وذكر التقرير أن "الوفيات تثير تساؤلات مقلقة حول الطريقة التي استجاب بها نظام العدالة في البلاد لوباء أصاب سجناء بمعدل يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف عن المعدل الوطني".

 

وقد كان الوباء مدمرا بشكل خاص في نظام العدالة الجنائية في البلاد، فقد تم إلغاء عشرات الآلاف من المحاكمات وجلسات الاستماع للإفراج المشروط؛ وعائلات قالت إنها غير قادرة على تحمل حتى مبالغ الكفالة المتواضعة وسط فقدان قياسي للوظائف؛ وكانت المرافق غير مجهزة للتعامل مع تفشي فيروس ينتشر بسرعة، لا سيما ضمن أماكن متقاربة.

 

وأفرجت بعض المقاطعات والولايات عن الأشخاص المسجونين خلال الوباء كإجراء احترازي، لكن الغالبية العظمى من الولايات الأمريكية قاومت الدعوات لإطلاق سراح السجناء مبكرا أو التعجيل بالإفراج المشروط، وفقا للتقرير.

 

وأفاد التقرير أن أنظمة السجون المحلية وسجون الولايات في جميع أنحاء البلاد، التي تضررت من ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، لجأت إلى إستراتيجية جذرية لإبقاء انتشار الفيروس تحت السيطرة: الإغلاق التام ونقل نزلاءها إلى مكان آخر.

 

وأضاف أن مؤسسات الاعتقال والسجون التي ظلت مفتوحة من المحتمل أن تصبح أكثر ازدحاما وغير صحية ومليئة بالأمراض، ومن المحتمل أن تساعد عمليات النقل على انتشار الفيروس داخل وخارج الجدران.

 

إصابات فيروس كورونا عالميًا 


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
 

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
 

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

المهاجرين الولايات المتحدة مؤسسات الاعتقال كوفيد-19 سجناء

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