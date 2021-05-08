السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 8-5-2021

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم السبت الموافق 8-5-2021، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية الشرقية، وأن يسود ليلا طقس معتدل على كافة الأنحاء، مع نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (30% تقريبا).

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية شرقيةـ وتكون حالة البحرالاحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى


القاهرة 42 23
الإسكندرية 39 19
وادى النطرون 41 22
طنطا 41 21
شبين الكوم 42 22
دمنهور 40 21
بلطيم 41 20
مطروح 42 19
السلوم 42 19
سيوة 44 23
بورسعيد 30 19
دمياط 30 20
الزقازيق 41 21
المنصورة 41 21
الإسماعيلية 38 20
السويس 37 21
العريش 31 20
رفح 32 20
رأس سدر 36 23
نخل 36 17
نويبع 39 26
طابا 37 26
كاترين 32 18
الطور 34 25
شرم الشيخ 38 27
الغردقة 39 26
مرسى علم 40 27
الفيوم 42 23
بنى سويف 42 24
المنيا 42 24
أسيوط 43 25
سوهاج 43 25
قنا 43 26
الأقصر 43 27
أسوان 44 28
إدفو 44 27
أبوسمبل 43 27
الوادى الجديد 44 26
شلاتين 39 25
أبو رماد 37 26
حلايب 37 25
رأس حدربة 35 24
 

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