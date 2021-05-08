السبت 08 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

نيبالى يحطم رقمه القياسي بتسلق جبل تشومولانغما 25 مرة

نيبالى يحطم رقمه
نيبالى يحطم رقمه القياسي بتسلق جبل تشومولانغما

حطم المرشد الجبلي النيبالي كامي ريتا شيربا رقمه القياسي بتسلق جبل تشومولانغما، أعلى قمة في العالم، للمرة الـ 25 يوم السبت.

وصرحت ميرا أتشاريا، مديرة وزارة السياحة النيبالية، لوكالة أنباء الصين الجديدة ((شينخوا)) من الموقع، بأن "كامي وصل إلى قمة جبل تشومولانغما في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي يوم السبت".

وقالت المسؤولة "إنها المرة الخامسة والعشرون التي يصعد فيها (كامي) إلى قمة الجبل".

وشق كامي، وهو قائد فريق تثبيت الحبال، طريقه إلى القمة مع 11 نيباليا آخرين، ليصبح واحدا من أوائل متسلقي الموسم الذين يصلون إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 8848.86 مترا على طول الحدود الصينية-النيبالية، وفقا لما نشرته شركة "سيفن ساميت تريكس" على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي إحدى الشركات الرائدة في تنظيم الرحلات الاستكشافية في نيبال والتي يعمل معها كامي كبيرا لمرشدي تسلق الجبال.

وصعد كامي، 51 عاما، إلى جبل تشومولانغما لأول مرة في مايو 1994 وحقق إنجازا بتسلق الجبل مرتين في موسم واحد في عام 2019 في أقل من أسبوع حيث وصل إلى القمة للمرتين 23 و24.

وصرح مينغما شيربا، رئيس شركة "سيفن ساميت تريكس" لوكالة ((شينخوا)) بأن "نجاح كامي قدم التشجيع لمجتمع تسلق الجبال في جميع أنحاء العالم في وقت يقع فيه العالم في قبضة جائحة كوفيد-19".

وكان كامي يخطط لمحاولته الخامسة والعشرين بتسلق جبل تشومولانغما في العام الماضي، لكنه اضطر إلى التخلي عن خطته بعد أن قررت الحكومة النيبالية في الأسبوع الثاني من مارس في العام الماضي إلغاء جميع رحلات الربيع في أعقاب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وعلى الرغم من أن الوباء لا يزال مستشريا في نيبال وأجزاء أخرى من العالم، إلا أن الحكومة النيبالية أعطت الضوء الأخضر لتسلق الجبال هذا الربيع وأصدرت 408 تصاريح للتلسق في رقم قياسي، وفقا لوزارة السياحة.

تسلق كامي معظم قمم الجبال التي يزيد ارتفاعها عن 8000 متر في العالم من بينها كيه 2، ثاني أعلى قمة في العالم، وأنابورنا.

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