تطعيم 7 ملايين شخص ضد «كوفيد-19» فى تشيلى

قالت وزارة الصحة التشيلية، السبت، إن أكثر من 7 ملايين شخص تم تطعيمهم بالكامل ضد "كوفيد-19" في البلاد بعد تلقيهم الجرعتين في إطار حملة التلقيح الشاملة.

وقال وزير الصحة التشيلي إنريكي باريس، في بيان، إن 7067635 شخصًا تلقوا الجرعتين، فيما تلقى 8454068 شخصًا جرعة واحدة.

وأوضح "باريس"، أنه من بين السكان المستهدفين البالغ عددهم 15200840، تلقى 55.6 بالمائة الجرعة الأولى و46.5 بالمائة الجرعة الثانية.

أبلغت تشيلي حتى يوم الجمعة عن 1235778 حالة إصابة بـ"كوفيد-19" مع 27004 حالات وفاة.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



السكان.تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق "كوفيد-19"، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.



وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.