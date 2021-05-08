السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصادر عسكرية أمريكية: آسيا الوسطى.. وجهة محتملة لسقوط الصاروخ الصينى

الصاروخ الصينى
الصاروخ الصينى

كشفت مصادر عسكرية أمريكية،  اليوم السبت، النقاب عن وجهة جديدة محتملة لسقوط الصاروخ الصيني الطائش، بعد حسب الإحداثيات تحديد شمال السودان كوجهة مؤكدة لسقوط الصاروخ التائه، ووفقا للمصادر الأمريكية فان الصاروخ من المحتمل أن  يسقط في آسيا الوسطى طاجيكستان أو تركمانستان الساعة 19:30 مساء السبت.

يأتي هذا فيما قللت الصين أمس الجمعة من حجم المخاطر الناجمة عن الصاروخ الذي حمل وحدة "تيانخه" الأساسية لمحطتها الفضائية نهاية الشهر الماضي، وذلك أثناء عودته إلى الأرض.


جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين"، ردا على سؤال حول مدى وجود ضمانات أو تطمينات بشأن عدم تسبب الصاروخ الصيني في أضرار، وعما إذا كانت هناك معلومات بشأن مكان السقوط المتوقع.


وقال بين "من الممارسات الشائعة في جميع أنحاء العالم أن تحترق المراحل العليا من الصواريخ أثناء دخولها الغلاف الجوي مرة أخرى. وفي 29 أبريل، نجح صاروخ من طراز (لونج مارش- 5 بي واي 2) في حمل وحدة تيانخه الأساسية للمحطة الفضائية إلى المدار المخطط".


وأضاف بين "تتابع الصين عن كثب إعادة دخول المراحل العليا من الصاروخ إلى الغلاف الجوي". 

 

ووفقا للمعلومات المتوفرة، تم تعطيل المرحلة العليا من هذا الصاروخ، ما يعني أن معظم أجزائه ستحترق عند إعادة دخوله الغلاف الجوي، ما يجعل احتمال إلحاق الضرر بالطيران أو المرافق أو الأنشطة الأرضية منخفض للغاية.

 وستصدر السلطة المختصة المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب.

وفي وقت سابق قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حول تداول المواقع العالمية والخاصة بالأقمار الصناعية خبر خروج الصاروخ الصينى Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة مما أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء وأن هذا الصاروخ تم فقدان السطيرة عليه، وهو فى محاولة للعودة غير المنضبطة الي الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية، حيث إنه من المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني Long March 5B الذي تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام القادمة، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخولة للغلاف الجوى للأرض يوم 9 مايو المقبل.

أماكن سقوط الصاروخ الصيني الصاروخ الصيني سقوط الصاروخ الصيني الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة لحظة سقوط الصاروخ الصيني

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