السبت 08 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة "عين الأسد" التي تضم قوات أميركية في الأنبار في العراق

قاعدة عين الأسد
قاعدة عين الأسد

تعرضت قاعدة "عين الأسد" التي تضم قوات أمريكية في الأنبار، غرب العراق لهجوم بطائرات مسيرة، فجر السبت، وفقا لما نقلته قناة العربية نقلا عن مصادرها الخاصة.

وقالت "العربية: "إن "المجال الجوي فوق قاعدة "عين الأسد" أغلق بعد استهدافها بطائرات مسيرة".

وتعرضت القاعدة لهجوم في الأسبوع الأول من مارس الماضي بعشر صواريخ. وتوفى متعاقد اميركي نتيجة إصابته بنوبة قلبية من جراء الهجوم.

وتستضيف قاعدة "عين الأسد" الجوية معظم القوات الأميركية المتبقية في العراق، والبالغ عددها 2500 جندي.

وفي سياق متصل، صدر حديثا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية كتاب جديد تحت عنوان: "الجيش الأمريكي في حرب العراق: الغزو - التمرد - الحرب الأهلية 2003 - 2006"٬ من تأليف العقيد جويل د. رايبورن و العقيد فرانك ك. سوبتشاك بجيش الولايات المتحدة الأمريكية٬ ونقله إلى العربية المترجم ســعود معـن، ويقع الكتاب في 768 صفحة من القطع الوسط.

وجاء في مقدمة مترجم كتاب "الجيش الأمريكي في حرب العراق": تعد الحرب على العراق عام 2003 واحدةً من أهم المنعطفات المصيرية التي رسمت خارطة أحداث الشرق الأوسط خلال الربع الأول من القرن الحالي. إذ أنها لم تكتف بإسقاط نظام صدام حسين وفتح العراق على ساحة الصراع التي حولت البلاد إلى مسرح تجربة قاسية مستمرة إلى يومنا الحالي، بل أنها أسهمت في التمهيد إلى مرحلة جديدة من الحرب ضد الإرهاب وصعود التيارات المتشددة والحرب الطائفية، بل حتى حركات ما عرف باسم "الربيع العربي".

ويتابع المترجم سعود معن في مقدمة النسخة العربية لكتاب "الجيش الامريكي في حرب العراق": ولا يمكن فهم حدث كبير، ومركزي، واستنباط العبر والدروس منه، من دون اصغاء دقيق لشهادات جميع الأطراف التي سطّرت واقعة الحرب المدمرة.

في هذا الكتاب "الجيش الأمريكي في حرب العراق" يتعرّف القارئ على شهادة تاريخية غاية في الأهمية من داخل مؤسسة الجيش الأمريكي، قام بها ضابطان على مستوىً رفيع، تضيء على نحو متفرد، ظروف وملابسات غزو العراق وأحداث التمرد التي تلت الاحتلال ومن ثم مأساة الحرب الأهلية.

هجوم العراق قاعدة أمريكية الانبار

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

معهد الفلك: الخميس المقبل غرة شهر شوال وعدته 29 يوما

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

التفاصيل الكاملة لـ«مذبحة الفيوم»| المتهم بقتل زوجته وأبنائه الستة: «ريّحتهم كلهم»

والد ضحية مذبحة الفيوم يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: عمليات الإخلاء في القدس الشرقية قد ترقى إلى جرائم حرب

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

إصابة 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال شاب وفتاة