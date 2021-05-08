لقاءات دولية مكثفة لتنمية الصادرات المصرية و السياحة وجذب استثمارات جديدة

أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، و رئيس الاتحاد الأفريقي لغرف التجارة والصناعة و الزراعة، أن الاتحاد العام للغرف التجارية قد أطلق مجموعة من اللقاءات الدولية المكثفة لتنمية الصادرات السلعية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بالإضافة لتنمية العلاقات السياحية مع الدول التي بدأت في فتح السفر إلى مصر، إلى جانب دراسة جذب استثمارات دولية مباشرة جديدة للسوق المصرية.

وقال «العربي»، إن تلك اللقاءات تأتي في إطار خطة اتحاد الغرف التجارية لدعم الاقتصاد الوطني لمواجهة الموجة الثالثة لجائحة كورونا، و التي بدأت آثارها السلبية في الظهور على الأسواق الدولية.

وأوضح أن تلك الفعاليات تضمنت تنظيم منتدى الأعمال المصري الكازاخستاني بشرم الشيخ بحضور محافظ جنوب سيناء، ونائب وزراء التجارة من الجانبين، و120 شركة كازاخية، وتنظيم منتدى الأعمال المصري الكرواتي بحضور وزراء الخارجية من الجانبين، و40 شركة كرواتية، ومنتدى الأعمال المصري الغيني بحضور وزراء الخارجية والكهرباء، وذلك بالإضافة إلى أكثر من عشر مؤتمرات ومعارض دولية افتراضية مع كل من الصين والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وكوريا ودول اتحاد الغرف الأفريقية، حيث تم عرض فرص الاستثمار المباشر و الاستثمار المشترك ومميزات مصر النسبية كمركز للتصنيع من أجل التصدير إلى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر، والتي تتجاوز 2,9 مليار مستهلك، إلى جانب استخدام محور قناة السويس كمركز لوجيستى عالمي.

وأضاف «العربي»، أنه من المقرر أن تشهد الفترة القادمة المزيد من الفعاليات الدولية، حيث سيشارك الاتحاد خلال الشهر الجاري بوفد من 20 شركة في معرض المنتجات المصرية في جوبا لفتح أسواقها أمام المنتجات المصرية، كما يشارك بوفد مصري أفريقي في المؤتمر والمعرض البيلاروسي الأفريقي الرابع في مينسك لبحث فرص استخدام مصر كقاعدة للتصنيع من أجل التصدير لمنتجات بيلاروسيا إلى الأسواق الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

كما يشارك اتحاد الغرف التجارية الشهر المقبل في تنظيم منتدى الأعمال المصري البولندي بحضور نواب وزراء الخارجية و25 شركة بولندية في مجالات الاقتصاد الرقمي والنقل واللوجيستيات والصناعة، والتي تسعى للاستثمار في السوق المصرية، ومن المقرر أن يشهد توقيع إنشاء المنطقة الصناعية البولندية بمحور قناة السويس.

كما سينظم الاتحاد منتدى الأعمال المصري الأوكراني بالتعاون مع اتحاد الغرف الأوكرانية على هامش الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للتعاون الاقتصادي والعلمي، بحضور وزراء التعاون الدولي من الجانبين، بالإضافة إلى تنظيم وفد من الشركات المصرية بمرافقة وزير الخارجية سامح شكري إلى كلا من أوكرانيا وكازاخستان للترويج للصادرات المصرية، وجذب استثمارات جديدة، ودعم قطاع السياحة.