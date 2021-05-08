السبت 08 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«نيوزويك» الأمريكية تختار شرم الشيخ ضمن «أشهر 30 شاطئا فى العالم»

شواطئ شرم الشيخ
شواطئ شرم الشيخ

اختارت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، شواطئ مدينة شرم الشيخ لتكون ضمن قائمة أعدتها لأفضل وأجمل "30 شاطئا تحظى بشعبية أكبر من غيرها في العالم أجمع". 

وذكرت المجلة في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أنه بالرغم من أن كل شخص لديه شاطئه المثالي بالنسبة له، ولا توجد قائمة محددة بأعداد الزوار لكل شاطئ في العالم، إلا أن هناك بعض الشواطئ تحظى بشعبية أكبر من غيرها على مستوى العالم. 

ورشحت المجلة الأمريكية شواطئ مدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر في مصر لتكون ضمن هذه القائمة، التي أعدتها بناءا على عدد المرات التي ظهر فيها اسم الشاطئ في علامات التصنيف أو الهاشتاجات على "انستجرام". 

كما اعتمد ترتيب الشواطئ فى القائمة على تحليلات موقع شركة السفر العالمية TravelSupermarket، مشيرة إلى ان تخفيف قيود السفر عالميا أدى إلى زيادة عدد الأشخاص "الذين يحلمون ويأملون ويخططون للفرار في الوقت القريب". 

ووصفت المجلة شواطئ شرم الشيخ بأنها تتميز بوجود مساحات طويلة من الرمال الطبيعية والشواطئ المرصوفة بالحصى، وخصت بالذكر منها: شاطئ خليج نعمة ورأس أم سيد، وذلك بفضل "مياها الصافية والدافئة طوال معظم أيام السنة". 

َونقلت المجلة عن إيما كولثرست من TravelSupermarket قولها: "الكثير مما كنا نفعله هو مشاركة واسترجاع ذكرياتنا عن رحلاتنا السابقة المفضلة".

وأضافت في حديثها عن القائمة: "هذه الشواطئ العالمية هي بعض الأماكن التي أحب المصطافون مشاركة صورها على وسائل التواصل الاجتماعي في الماضي، دعونا نأمل أن نتمكن من العودة إلى بعض هذه الأماكن المذهلة في القريب العاجل". 

وفي ذات السياق، دعت مجلة "بيزنس ماترز" البريطانية الرائدة لزيارة مصر، واصفة إياها بأنها "أكثر الوجهات شعبية في إفريقيا"، وَرشحت لقرائها قائمة بأجمل خمس مدن مصرية قالت عنها أنها "تستحق الزيارة" في الوقت الحالي. 

وقالت المجلة "إن مصر تتمتع بوجود أشعة الشمس الدافئة التي تدوم طوال العام، والشواطئ الرملية الجميلة، فضلا عن أن تملك واحدة من أقدم الحضارات في العالم بتاريخها الممتد لآلاف السنين"، مضيفة أن قضاء عطلة في مصر في الوقت الحالي "أمر لا بد منه لأي مسافر مغامر" .  

مجلة نيوزويك الأمريكية شرم الشيخ قائمة 30 شاطئا تحظى بشعبية الشواطئ المجلة مياها الصافية والدافئة

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

معهد الفلك: الخميس المقبل غرة شهر شوال وعدته 29 يوما

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

التفاصيل الكاملة لـ«مذبحة الفيوم»| المتهم بقتل زوجته وأبنائه الستة: «ريّحتهم كلهم»

والد ضحية مذبحة الفيوم يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: عمليات الإخلاء في القدس الشرقية قد ترقى إلى جرائم حرب

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

إصابة 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال شاب وفتاة