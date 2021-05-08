«نيوزويك» الأمريكية تختار شرم الشيخ ضمن «أشهر 30 شاطئا فى العالم»

اختارت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، شواطئ مدينة شرم الشيخ لتكون ضمن قائمة أعدتها لأفضل وأجمل "30 شاطئا تحظى بشعبية أكبر من غيرها في العالم أجمع".

وذكرت المجلة في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أنه بالرغم من أن كل شخص لديه شاطئه المثالي بالنسبة له، ولا توجد قائمة محددة بأعداد الزوار لكل شاطئ في العالم، إلا أن هناك بعض الشواطئ تحظى بشعبية أكبر من غيرها على مستوى العالم.

ورشحت المجلة الأمريكية شواطئ مدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر في مصر لتكون ضمن هذه القائمة، التي أعدتها بناءا على عدد المرات التي ظهر فيها اسم الشاطئ في علامات التصنيف أو الهاشتاجات على "انستجرام".

كما اعتمد ترتيب الشواطئ فى القائمة على تحليلات موقع شركة السفر العالمية TravelSupermarket، مشيرة إلى ان تخفيف قيود السفر عالميا أدى إلى زيادة عدد الأشخاص "الذين يحلمون ويأملون ويخططون للفرار في الوقت القريب".

ووصفت المجلة شواطئ شرم الشيخ بأنها تتميز بوجود مساحات طويلة من الرمال الطبيعية والشواطئ المرصوفة بالحصى، وخصت بالذكر منها: شاطئ خليج نعمة ورأس أم سيد، وذلك بفضل "مياها الصافية والدافئة طوال معظم أيام السنة".

َونقلت المجلة عن إيما كولثرست من TravelSupermarket قولها: "الكثير مما كنا نفعله هو مشاركة واسترجاع ذكرياتنا عن رحلاتنا السابقة المفضلة".

وأضافت في حديثها عن القائمة: "هذه الشواطئ العالمية هي بعض الأماكن التي أحب المصطافون مشاركة صورها على وسائل التواصل الاجتماعي في الماضي، دعونا نأمل أن نتمكن من العودة إلى بعض هذه الأماكن المذهلة في القريب العاجل".

وفي ذات السياق، دعت مجلة "بيزنس ماترز" البريطانية الرائدة لزيارة مصر، واصفة إياها بأنها "أكثر الوجهات شعبية في إفريقيا"، وَرشحت لقرائها قائمة بأجمل خمس مدن مصرية قالت عنها أنها "تستحق الزيارة" في الوقت الحالي.

وقالت المجلة "إن مصر تتمتع بوجود أشعة الشمس الدافئة التي تدوم طوال العام، والشواطئ الرملية الجميلة، فضلا عن أن تملك واحدة من أقدم الحضارات في العالم بتاريخها الممتد لآلاف السنين"، مضيفة أن قضاء عطلة في مصر في الوقت الحالي "أمر لا بد منه لأي مسافر مغامر" .