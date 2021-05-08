السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: نحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية ضد روسيا

البيت الأبيض
البيت الأبيض

حذر البيت الأبيض من أنه قد يتخذ إجراءات إضافية ضد روسيا في حال اعتبر ذلك ضروريا، مشيرا مع ذلك إلى أنه لا يريد وصول الأمور إلى مثل هذا الحد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها: "عندما أعلنا عن عقوباتنا استخدمنا أكبر مجال للمناورة، لتكون لدينا إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا شكلت أعمال روسيا سببا لذلك".

وتابعت: "لا يريد أحد أن تصل الأمور إلى مثل هذا الحد، لكننا نحتفظ بمثل هذا الحق إذا قررنا أنه مبرر".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتطلع لبناء علاقات "طويلة الأمد وقابلة للتكهن بمآلها".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عن فرض عقوبات جديدة ضد موسكو في أبريل الماضي وطردت 10 دبلوماسيين روس، متهمة موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية وشن هجمات سيبرانية.

ورفضت روسيا الاتهامات الموجهة إليها، وطردت 10 دبلوماسيين أمريكيين وفرضت عقوبات على مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، وأعلنت أيضا أنها ستنهي نشاط المنظمات غير الحكومية وغير الربحية المدعومة من الخارجية الأمريكية.

وتظهر العقوبات الجديدة، وفقا لبيان البيت الأبيض الصادر ، أن الولايات المتحدة "ستفرض تكاليف بطريقة استراتيجية ومؤثرة اقتصاديا على روسيا" إذا واصلت "عملها الدولي المزعزع للاستقرار".

وهي تؤكد من جديد وجهة نظر الإدارة بأن الحكومة الروسية تقف وراء هجمات إلكترونية، وتحاول "تقويض إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة" في الولايات المتحدة وحلفائها.

وتستهدف العقوبات 32 كيانا ومسؤولا يتهمون بمحاولة التأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 "وغيرها من أعمال التضليل الإعلامي".

 وعلي صعيد آخر ، قال المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف إن العقوبات "لن تساعد بأي حال من الأحوال" في احتمال عقد قمة بين الرئيسين بايدن وبوتين.

وأبلغ مسؤولون روس، بحسب تقارير، السفير الأمريكي في موسكو أن على واشنطن الامتناع عن فرض عقوبات جديدة إذا أرادت إصلاح العلاقة.

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