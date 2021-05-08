دراسة تتوقع انخفاضا حادا فى إصابات كورونا بالولايات المتحدة فى يوليو

توقعت دراسة جديدة صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها انخفاضا حادا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بحلول يوليو، وانخفاضا أسرع إذا تم تطعيم

المزيد من الأشخاص في وقت أقرب.



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" نظر الفريق الذي أعد الدراسة في أربعة سيناريوهات، لكل منها افتراضات مختلفة حول تغطية التطعيم، إلى جانب استراتيجيات أخرى لمنع انتشار "كوفيد-19" مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة والعزل والحجر الصحي.



وفي معرض مناقشتها للدراسة في مؤتمر صحفي، قالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الدكتورة روشيل والينسكي: "ما تعلمناه من هذا التقرير هو أننا لم نخرج من المأزق بعد، ولكن يمكن أن نكون قريبين جدا.. ويمكن لنا جميعا نحن الذين نحصل على التطعيم الكامل ونواصل جهودنا الوقائية أن نساعد في اجتياز المنعطف بشأن الجائحة في وقت مبكر من شهر يوليو، وأن نمضي قدما على طريق نحو نمط حياة أكثر طبيعية".



وقالت والينسكى إنه عندما تلوح فى الأفق معدلات تطعيم عالية ومعدلات حالات منخفضة، سيتم إصدار مزيد من الإرشادات حول تخفيف بعض القيود القائمة حاليا.

إصابات كورونا على مستوى العالم

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.