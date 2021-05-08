السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جهاز مكافحة الإرهاب العراقى يعتقل 5 من عناصر داعش

قوات جهاز مكافحة
قوات جهاز مكافحة الإرهاب

اعتقلت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية خمسة إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" في ثلاث محافظات بينهم مطلوب وصف بالمهم.

وقال اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان: "تواصل تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب واجباتها النوعية التي تفكك خلايا عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف: "باشر أبطالنا بالواجب الأول في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد حيث أُلقي القبض على الإرهابي (خ.ن) والذي يعد من الأهداف المهمة المطلوبة لجهاز مكافحة الإرهاب" دون إعطاء المزيد من التفاصيل عن مدى أهمية هذا المعتقل.

وأوضح أن قوة من الجهاز اعتقلت في منطقة الكرمة شمال شرقي مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار على عنصرين من التنظيم.

وأشار إلى أن قوات الجهاز اعتقلت في محافظة كركوك (250 كم) شمال بغداد إرهابيا في أحد الأحياء السكنية، مبينا أن الإرهابي الخامس تم اعتقاله في جانب الكرخ غربي العاصمة بغداد.

وخلص رسول إلى القول "إن عمليات إلقاء القبض على العناصر الفارة والمتخفية توفر لنا بيئة معلوماتية متينة للعثور على باقي أفراد عصابات داعش الإرهابية، وتمنع المخططات التي تستهدف أمن المواطنين".

وكان رسول أعلن أمس اعتقال قيادي في "داعش" وقتل ثلاثة من قيادات التنظيم جنوب غربي بغداد ينتمون لما يسمى بولاية الجنوب في التنظيم.

 وفي وقت سابق، كشف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق عن قتل 3 من قيادات تنظيم "داعش"، واعتقال رابع في عمليات متفرقة شملت مناطق ببغداد.

وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب في بيان صحفي أن "قطاعات بجهاز مكافحة الإرهاب نفذت عمليات متفرقة بمناطق بمحافظة بغداد، أسفرت عن القبض على أمير قاطع ما يسمى الجنوب المكنّى أبوحنان".
 

وذكر البيان "بعد التحقيق مع المعتقل والمعلومات التي تم الحصول عليها منه تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من تنفيذ عمليات في مناطق الحركاوي بناحية اليوسفية ومنطقة الدورة والرضوانية والزيدان، أسفرت عن مقتل 3 من عناصر داعش يعملون في (ولاية جنوب بغداد) وهم كل من أبوأسامة وأبوربيع وأبوسارة وسبق لهم المساعدة في تنفيذ العملية الانتحارية في ساحة الطيران ببغداد قبل أشهر".

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