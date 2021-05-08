السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق طفلة فى الثامنة من العمر بسوهاج

غرق طفلة
غرق طفلة

استقبل مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج طفلة في الثامنة من العمر جثة هامدة لقيت مصرعها غرقًا على ضفة نهر النيل بجوار منزلهم بعد أن إنزلقت قدماها وسقطت به وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد ورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول الطفلة “سلمى . م . ا” 8 سنوات وتقيم دائرة المركز ” جثة هامدة ” إدعاء غرق.

بالإنتقال والفحص وسؤال والدها “محمد . ا . أ . ا” 44 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة علي ضفة نهر النيل بجوار المنزل إنزلقت قدماها وسقطت به ما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة ”إسفكسيا الغرق” ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

وفي سياق متصل لقي طفل في الرابعة من عمره يقيم بناحية الصوامعة شرق دائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج مصرعه عقب وصوله المستشفى مصابا باشتباه كسر بالجمجمة وتجمع دموي بفروة الرأس إثر سقوطه من أعلى سلم الطابق الثالث أثناء لهوه بمنزله وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من مستشفي طيبة رويال الخاصة بسوهاج بوصول الطفل مازن ا ن ح 4 سنوات ويقيم بناحية الصوامعة شرق / دائرة المركز مصاباً ” أشتباه كسر بالجمجمة وتجمع دموي بفروه الرأس وتوفى عقب وصولة ” إدعاء سقوط من علو .

بالإنتقال والفحص وسؤال والدته أماني ق م ع 34 سنة ربة منزل – وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور أعلي سلم المنزل بالطابق الثالث اختل توازنه وسقط أرضاً مما أدي لإصابته التي أودت بحياته ونفت الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

محافظة مصرع وفاة سوهاج طفل

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