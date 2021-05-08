نيويورك تايمز: إجازة الصحة العالمية لقاح «سينوفارم» الصينى خطوة مهمة لإنهاء كورونا

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إجازة منظمة الصحة العالمية استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني للاستخدام الطارئ، يعد خطوة مهمة نحو إنهاء جائحة كورونا.

وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أن إجازة منظمة الصحة العالمية للقاح "سينوفارم" يسهل الطريق أمام الدول الفقيرة للحصول على اللقاح للمساعدة في إنهاء الوباء.

واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية أن إجازة منظمة الصحة العالمية استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني للاستخدام الطارئ، يعد خطوة مهمة نحو إنهاء جائحة كورونا.

وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أن إجازة منظمة الصحة العالمية للقاح "سينوفارم" يسهل الطريق أمام الدول الفقيرة للحصول على اللقاح للمساعدة في إنهاء الوباء.

إصابات كورونا على مستوى العالم

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (593،148 وفاة)، والبرازيل (414،645 وفاة)، والهند (230،168 وفاة)، والمكسيك (218،007 وفيات)، وبريطانيا (127,570 وفاة).

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.