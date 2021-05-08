السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وفاة والد المنتج نصر محروس

المنتج عبد المسيح
المنتج عبد المسيح محروس

توفى منذ قليل المنتج محروس عبد المسيح والد المنتج نصرمحروس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويعد المنتج الراحل محروس عبد المسيح من أهم صناع الوسط الموسيقي المصري وهو والد كل من المنتج نصر محروس، وهاني محروس، وأميرة محروس، والمهندس أمير محروس، ونيرمين محروس.

يذكر أن المنتج الكبير محروس عبد المسيح، من أوئل المنتتجين في الوطن العربى وكانت له بصمات مع العديد من النجوم الكبار مثل محمد رشدى ومحرم فؤاد وغيرهم من المطربين الكبار وتعلم على يديه أبناؤه نصر وأمير وأميرة وهانى فن صناعة الموسيقى واكتشاف المواهب الغنائية.

وبدأ نصر محروس مشواره فى صناعة النجوم خلال فترة التسعينيات بإطلاق مجموعة ألبومات تحت عنوان "فري ميكس" وابتدأها بألبوم فرى ميكس 1 ثم فري ميكس 2، وتضمن هذين الألبوميين أغنيتين بصوت نصر محروس تحت اسم "هريدى" وقدمهم باللهجة الصعيدية البحتة.

وقدم أيضًا محمد منير في أواخر التسعينيات بخيوط جديدة حاكها نصر محروس برؤية فنية متميزة وطرح له في الأسواق ألبوم "في عشق البنات" وألبوم "قلبى مساكن"، وكان فيديو كليب "سو يا سو" بمثابة انقلاب في عالم التصوير الغنائي.
 

وكانت ابنته أميرة محروس شاركت منشور منذ أيام متأثرة بمرض والدها وطالبت الجمهور الدعاء له قائلة: " أشفي بابا يا رب بابا يارب في يمينك واللي في يمينك ما بيضعش أمين".

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