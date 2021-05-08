السبت 08 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محاولة قتل ياسر جلال.. تفاصيل الحلقة 26 من مسلسل «ضل راجل»

ياسر جلال
ياسر جلال

اشتد الصراع الخاص بمسلسل ضل راجل الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، حيث ما زال البحث جاريا علي فيديو سحل وضرب ابنته شهد الشخصية التي تقدمها الفنانة رنا رئيس في المسلسل حيث كشفت الحلقة السادسة والعشرين عن تفاصيل جديدة بينما استدعت الشرطة أصدقاء سليم النجار الشخصية التي يقدمها الفنان محمد يسري من أجل التحقيق في خطف ابنة شهد الطفلة من الحضانة.


وكشفت الحلقة عن قيامهم بإنكار الزواج العرفي رغم أنهما قاموا بالشهادة على عقد الزواج وهو ما دفع جلال الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال بأن يستعمل القوة بعيدا عن الشرطة ليصل إلى أصدقاء سليم والذي توفي واحد منهم وقام بخطف أحدهم.


وأثناء خطف جلال أحد أصدقاء سليم كشف له أن عمرو الصديق الثالث الشخصية التي يقدمها الفنان ميدو عادل يقوم لإخفاء الفيديو الذي يثبت تورط صديقه إضافة إلى اخفاءه ورقة الزواج العرفي فيما تواجد جلال في شقته وأجبره على أن يكشف الحقيقة والتي قدم له من خلال المشهد الورقة العرفي والفيديو.


وعقب خروج جلال من منزل عمرو لحقه وقام بضربه بالنار من الخلف؛ بينما انتهت الحلقة السادسة والعشرين عند هذا المشهد.
 

وكشفت الحلقة أيضا عن الاعتراف بالحب من جانب الضابط الشخصية التي يقدمها الفنان محمود عبد المغني للدكتورة ملك الشخصية التي تقدمها الفنانة اللبنانية نور بينما جمعت بعض المشاهد بين محمد علي رزق وصديقه جلال حيث قدم له بعض الأموال.


ومسلسل ضل راجل بطولة كل من محمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.


وكانت قناة الحياة قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.
 

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويقدم العمل نموذجا للرجل المصرى، بأنه ظهر وسند لأهل بيته، ويبث العمل روح ضرورة احتواء الرجل لأهل بيته.

الصراع الخاص بمسلسل ببطولته الفنان ياسر جلال ضل راجل مسلسل مسلسل ضل راجل

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