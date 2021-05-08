تحرير 48 محضرًا لعدم إرتداء كمامة و20 مخالفة قرار مواعيد الغلق بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات لضبط وردع المخالفين لقرار مجلس الوزراء بشأن غلق المحلات التجارية في التاسعة مساءً، ضمن إجراءات مواجهة فيروس "كورونا المستجد" وذلك لليوم الثانى .

وفى ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة كامل غطاس بالاشتراك مع وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة المحمودية بتنفيذ حملة أسفرت عن تحرير 48 مخالفه عدم ارتداء كمامات ، وإعدام 20 شيشة تم ضبطهم أثناء تنفيذ قرار الغلق.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملاتها لليوم الثاني على التوالي، بالتعاون والتنسيق مع قسم شرطة كفر الدوار بقيادة العميد عادل محبوب ، مأمور القسم، والمقدم أحمد المسيري - رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، للمرور على المحلات التجارية بنطاق المدينة للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة والتي جاءت بقيادة "رئيس المدينة"، عن تحرير ٢٠ محضر مخالفة قرار مواعيد غلق المحلات والمقاهي، والتحفظ على المخالفين من خلال قسم شرطة كفر الدوار لعرضهم على النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تضمنت الحملة إزالة ١٥٠ مخالفة إشغال طريق وتسهيل الحركة المرورية، وكذلك مصادرة عدد ١٥ "شيشة" من خلال قسم الإشغالات بالوحدة، نظرًا لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم "الشيشة" بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

شملت الحملة عدد من مناطق المدينة، من بينها "السناهرة، شارع الجيش، شارع المحكمة، الحدائق، الميزانة، المهاجرين، وسط البلد، شارع أحمد عرابي، شارع بورسعيد، سيدي شحاتة، والتمليك".

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإستمرار تلك الحملة بجميع أنحاء مراكز ومدن المحافظة وذلك لتنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.