السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 11 شخصا إثر سقوطهم فى غرفة صرف صحى بالمنيا

مصرع وإصابة أشخاص
مصرع وإصابة أشخاص

لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، بينما أصيب 8 آخرين، إثر إصابتهم باختناق على خلفية سقوطهم في غرفة طرد صرف صحي بقرية صفانية التابعة لمركز العدوة شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى العدوة المركزي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، بتلقيه إخطارًا من مأمور مركز شرطة العدوة بمصرع وإصابة 11 شخص إثر سقوطهم في غرفة صرف صحي وتعرضهم للاختناق.

وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين سقوط عدد من شباب القرية بغرفة طرد صرف صحي بالقرية، مما تسبب في مصرع 3 أشخاص متأثرين باختناق، وإصابة 8 آخرين، وهم «أحمد رفاعي أحمد عزام، 21 سنة، وحمادة أحمد عبدالنبي، 41 سنة، وأحمد محمود زكي، 23 سنة، وأحمد رفاعي حسن، 23 سنة، ومحمد محمود عبدالموجود، 23 سنة، ومحمد رمضان على، 17 سنة، ووحيد غالب أحمد عبدالنبي، 19 سنة، مقيمون جميعًا بقرية صفانية، وصلاح محمد محمد، 40 سنة، مقاول».

وتم نقل الجثث والمصابين الى مستشفى العدوة المركزي، حيث تم إجراء الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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