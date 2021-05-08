السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفلة سقط عليها إناء مغلى فى سوهاج

مصرع طفلة
مصرع طفلة

لقيت طفلة مصرعها، متأثرة بإصابتها، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى المركزي، إثر سقوط إناء به ماء مغلي عليها بالمنزل دائرة مركز المنشاة جنوب سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود بلاغًا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفلة «أمنية أ ح» 3 أعوام، وتقيم دائرة المركز جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص، وبسؤال والدها Jأحمد ح ا» 34 عامًا، عامل، قرر بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة بالمنزل سقط عليها إناء به ماء ساخن، مما أدى لحدوث إصابتها ووفاتها، ونفي الشبهة الجنائية.

وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق متصل، لقي طالب في السادسة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج مصرعه غرقًا أثناء استحمامه في نهر النيل، لعدم إجادته السباحة، وتمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء مساعد المدير للشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بغرق شخص بنهر النيل بناحية بندر أخميم  دائرة المركز.

انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق «مصطفي.م.ب» 16 سنة، طالب، ويقيم بذات الناحية بنهر النيل، وتم انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

بسؤال والده «محمد.ب.ا» 50 سنة، موظف، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

طفل محافظة سوهاج مصرع سقوط

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