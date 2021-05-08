الشاعر الإماراتى عبد الحكيم الزبيدى فى ضيافة برنامج «الثقافة بين إيديك»

ضمن فعاليات برنامج «الثقافة بين إيديك»٬ وفي إطار مبادرة «كل يوم شاعر»٬ والتي تنظمها لجنة الشعر برئاسة الدكتور محمد أبو الفضل بدران٬ ينظم المجلس الأعلي للثقافة٬ في الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم السبت٬ أمسية شعرية «أونلاين»٬ عبر تطبيق «زووم»٬ حيث يحل الشاعر الإماراتي عبد الحكيم الزبيدي٬ في ضيافة المبادرة٬ خلال أمسية الليلة.

ومن المقرر أن يقدم الشاعر عبد الحكيم الزبيدي٬ مجموعة من قصائده الشعرية٬ من ديوانه الصادر تحت عنوان «عالم المجد».

وعبد الحكيم الزبيدي، شاعر وكاتب وباحث٬ مؤسس موقع الأديب علي أحمد باكثير على الإنترنت، حاصل علي دكتوراة في الإدارة الطبية من جامعة أبردين في المملكة المتحدة عام 2006، كما حصل على ماجستير في اللغة العربية وآدابها من جامعة الشارقة - الإمارات - عام 2011.

كما فاز الشاعر عبد الحكيم الزبيدي بعدد من الجوائز والتقديرات٬ نذكر من بينها: «جائزة الشيخ راشد بن حميد النعيمي في الشعر- 1995 ــ جائزة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم للتفوق العلمي- 1999/2006ــ جائزة سلطان بن زايد لأفضل بحث عن دولة الإمارات في أربعين عامًا- 2011 ــ جائزة التأليف المسرحي، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة 2013».

وصدر للشاعر عبد الحكيم الزبيدي العديد من الكتب من بينها: «اعترافات متأخرة (مجموعة شعرية)، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، أبوظبي، 2009 ــ اليهود في مسرح علي أحمد باكثير (دراسة)، دار الفكر، دمشق، 2009، علي أحمد باكثير بمناسبة مرور قرن على ميلاده، كتاب مجلة الرافد (6)، الشارقة، 2010. التناص في الشعر المعاصر في دولة الإمارات، مركز سلطان بن زايد للثقافة والتراث، أبوظبي، 2011. النكوص الإبداعي في أدب علي أحمد باكثير، ندوة الثقافة والعلوم، دبي، 2013. مأساة أبي الطيب (مسرحية)، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2014، تجليات السيرة النبوية في مسرح علي أحمد باكثير، النور للنشر، ألمانيا، 2016، خصائص شعر الغزل عند عمر بن أبي ربيعة. الأهازيج الشعبية في الخليج والجزيرة العربية».

شارك الشاعر عبد الحكيم الزبيدي في عدد من المؤتمرات والندوات بأبحاث وأوراق عمل نذكر منها:« ملتقى الأديب علي أحمد باكثير- الشارقة- الإمارات- مايو 2006، مؤتمر مئوية الأديب علي أحمد باكثير - القاهرة- مصر- يونيو 2010، مؤتمر مئوية الأديب علي أحمد باكثير - سيئون- اليمن- ديسمبر 2010، المؤتمر العالمي الأول للباحثين في السيرة النبوية- فاس- المغرب- نوفمبر 2012، مؤتمر الأدب العربي وآداب الشعوب الإسلامية، جامعة آل البيت، الأردن، أبريل 2013، المؤتمر الدولي الثاني لكلية الآداب والعلوم التربوية، جامعة عجلون الوطنية، الأردن، أغسطس 2014، المؤتمر الدولي العاشر لكلية الآداب، قسم اللغة العربية، جامعة الزرقاء، الأردن، نوفمبر 2015، المؤتمر الدولي الأول لقسم اللغة العربية بجامعة نزوى، سلطنة عمان، نوفمبر 2016».

