السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالفرافرة فى الوادى الجديد

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص بالفرافرة

 لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 7 آخرين، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، أمس  الجمعة، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

 تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة ومصابين لمستشفى الفرافرة المركزي.

 وتبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق "أبو هريرة – أبو منقار" بمركز الفرافرة أسفر عن وفاة محمد شحاته إبراهيم، من البحيرة، 29 عامًا، وإصابة كل من سعد عبد الحليم إبراهيم 25 عامًا، من البحيرة، الشحات خميس 45 عامًا، مشرف مرفق إسعاف الوادي الجديد، صلاح مؤمن صالح 22 عامًا من البحيرة، أحمد شحاته إبراهيم 32 عامًا، من البحيرة، محمد السيد متولي 25 عامًا، من البحيرة، عبد اللاه محمد سعد 26 عامًا، من البحيرة، كرم محي عطية 26 عامًا من البحيرة. 

جرى نقل المتوفى والمصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

وفي نفس السياق، إصيب 9 أشخاص أثر إنقلاب سيارة ميكروباص أجرة بطريق أسيوط الخارجة وإشتعاله وتفحمه بالكامل دون وفيات بالوادي الجديد أمس الخميس، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لممان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الخارجة العام لتلقي العلاج اللازم 

تلقي اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، بلاغ من شرطة النجدة يفيد بإصابة 9 أشخاص أثر إنقلاب سيارة ميكروباص أجرة وتفحم السيارة بالكامل بعد خروج جميع الركاب دون خسائر في الأرواح ودون وفيات، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلي مستشفي الخارجة العام لتلقي العلاج اللازم، كما تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحادث للتعامل مع الميكروباص المشتعل. 

وكان الميكروباص قادمًا من محافظة أسيوط متجهًا لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حيث تم إنقلابه بالقرب من قرية الشركة 8 التابعة لمركز الخارجة، وإصابة9 أشخاص، واشتعال الميكروباص بكامل محتوياته أثر الإنقلاب وتفحمه بالكامل دون خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالحادث وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لقي مصرعه أصيب 7 حادث انقلاب سيارة ميكروباص الفرافرة

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