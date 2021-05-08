قبل ترويجها فى العيد.. ضبط تشكيل عصابى بحوزته 165 فرش حشيش بسوهاج

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة طما شمالي سوهاج، القبض على تشكيل عصابي من 3 أشخاص أثناء تسليمهم شحنة مخدرات تقدر بـ19 كيلو حشيش بقرية الوقات قبل ترويجها في عيد الفطر المبارك.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد ورود معلومات، بوجود تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ دائرة المركز مسرحًا لمزاولة المهنة.

وعلى الفور إنتقل مأمور وضباط المركز، وعقب تقنين الإجراءات التي أثبتتها التحريات تمكن ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث طما والنقيب محمد موسى والنقيب رائد أبوالعز من ضبط تشكيل عصابي يتكون من 3 أشخاص أثناء تسليم شحنة من المواد المخدره لتوزيعها قبل عيد الفطر فى طريق الواقات دائرة المركز وبحوزتهم 165 فرش حشيش تزن حوالي 19 كيلو جرام ومبلغ مالى 25 ألف جنية و3 هواتف محمولة وسيارة ملاكي.

وبمواجهته المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم لتلك المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارة لسهولة التنقل.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.