السبت 08 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قبل ترويجها فى العيد.. ضبط تشكيل عصابى بحوزته 165 فرش حشيش بسوهاج

ضبط تشكيل عصابى
ضبط تشكيل عصابى

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة طما شمالي سوهاج، القبض على تشكيل عصابي من 3 أشخاص أثناء تسليمهم شحنة مخدرات تقدر بـ19 كيلو حشيش بقرية الوقات قبل ترويجها في عيد الفطر المبارك.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد ورود معلومات، بوجود تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ دائرة المركز مسرحًا لمزاولة المهنة.

وعلى الفور إنتقل مأمور وضباط المركز، وعقب تقنين الإجراءات التي أثبتتها التحريات تمكن ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث طما والنقيب محمد موسى والنقيب رائد أبوالعز من ضبط تشكيل عصابي يتكون من 3 أشخاص أثناء تسليم شحنة من المواد المخدره لتوزيعها قبل عيد الفطر فى طريق الواقات دائرة المركز وبحوزتهم 165 فرش حشيش تزن حوالي 19 كيلو جرام  ومبلغ مالى 25 ألف جنية و3 هواتف محمولة وسيارة ملاكي.

وبمواجهته المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم لتلك المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارة لسهولة التنقل.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أمن سوهاج مخدرات تحقيق حشيش

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

التفاصيل الكاملة لـ«مذبحة الفيوم»| المتهم بقتل زوجته وأبنائه الستة: «ريّحتهم كلهم»

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

والد ضحية مذبحة الفيوم يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث (فيديو)

الأهلي يصعد ضد اتحاد الكرة في أزمة الحكام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: عمليات الإخلاء في القدس الشرقية قد ترقى إلى جرائم حرب

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

إصابة 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال شاب وفتاة