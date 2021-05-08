السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«مخترع المصباح».. تعرف على إجابة سؤال برنامج «مهيب ورزان»

برنامج مهيب ورزان
برنامج مهيب ورزان

منذ بداية شهر رمضان المبارك، ويعرض برنامج "مهيب ورزان" يوميًا أسئلة في الجزء الخاص بالمسابقات، ويذاع عبر فضائية "MBC مصر"، وعليه يبدأ المصريون في البحث عن الإجابة من أجل الفوز بجائزة المسابقة وهي 100 ألف جنيه.


من هو مخترع المصباح الكهربائي؟، هو السؤال الذي طرحته "مغربي" في الحلقة أمام الجمهور اليوم، مع مجموعة من الاختيارات للإجابة عن سؤال من هو مخترع المصباح الكهربائي؟، وهي: "جراهام بيل، توماس أديسون، جون هولاند".

 

الإجابة الصحيحة 

وعن الإجابة الصحيحة التي يبحث عنها الجمهور المصري، يجيب عليها "الدستور" وهي أن مخترع المصباح الكهربائي توماس أديسون.

 

تمكن المخترع توماس أديسون، من اختراع المصباح الكهربائي بعد عدة محاولات فاشلة، إلا أنه لم يشعر باليأس نهائيًا، فتمكن هو المخترع الأمريكي هو وفريقه من اختراع أول مصباح كهربائي عملي باستخدام الخيط القطني، واستمر المصباح في الإضاءة لمدة 40 ساعة متواصلة، والمصباح الذي يستخدم الآن هو من تطوير شركة جنرال إلكتريك والذي يستخدم فتيل من معدن التنجستين القصيف بعد معالجة معقدة لإكسابه المرونة.

يمتلك إديسون 1093 براءة اختراع أمريكية تحمل اسمه، فضلاً عن العديد من براءات الاختراع في فرنسا وألمانيا. كان عمله في هذه المجالات المتقدمة ثمرة عمله في وقت مبكر من مسيرته المهنية كمشغل للتلغراف. وضع إديسون نظام توليد القوة الكهربائية وتوزيعها علي المنازل والشركات والمصانع مما أدى إلى تطور جوهري في عالم الصناعات الحديثة. تقع محطة توليد الطاقة الكهربائية الأولي التي أنشأها في شارع بيريل، مانهاتن، نيويورك وهي محطة بيريل ستريت.
اخترع توماس أديسون العديد من الأجهزة، من بينها تطوير جهاز الفونوغراف والميكروفون الكربوني، بجانب المصباح الكهربائي، وجميع تلك الاختراعات هي نتاج عمله المبكر كمشغل للتلغراف.

وفي نهاية مسيرة توماس أديسون قدم أبرز الاكتشافات التي من بينها وضع نظام توليد القوة الكهربائية وتوزيعها على المنازل والشركات والمصانع.

جزء من برنامج مهيب ورزان
جزء من برنامج مهيب ورزان
توماس أديسون المصباح الكهربائي رزان مهيب مسابقة

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