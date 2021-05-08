السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

«لأئمة المساجد الكبرى».. الأوقاف تنشر موضوع خطبة عيد الفطر المبارك

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف خطبة صلاة عيد الفطرالمبارك، عبر موقعها الرسمي “أوقاف أونلاين” مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف على ثقتها في الأئمة وفي سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة، داعية الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

 

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعلن ضوابط صلاة عيد الفطر، بعد قرار لجنة أزمة كورونا بقصرها على المساجد الكبرى فقط.

وأوضح أن الضوابط تتمثل فيما يلي:

1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.
2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.
3. ارتداء المصلين الكمامة قبل دخول المسجد.
4. اصطحاب المصلى الشخصي.
5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.
6. عدم فتح دورات المياه.
7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق.
8 . لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق.

9. لا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة. 
10. لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.
11. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

كما حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، لتكون تحت عنوان: "اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية"، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" .

عيد الفطر خطبة العيد وزارة الأوقاف مفتى الجمهورية فيروس كورونا

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