معهد الفلك: الخميس المقبل غرة شهر شوال وعدته 29 يوما

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1442 (أول أيام عيد الفطر المبارك) ستوافق الخميس ١٣ مايو الحالي، وعدة الشهر ستكون ٢٩ يوما.



وأضاف القاضي- في البيان أن صلاة عيد الفطر المبارك ستكون في الساعة الخامسة و٢٨ دقيقة فجرا في محافظتي القاهرة والجيزة، وفي الإسكندرية في الساعة الخامسة و٣١ دقيقة فجرا.



وأشار إلى أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق ١١ مايو الحالي (يوم الرؤية).



وأوضح أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعدا دكار بالسنغال، ونواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب.



وأضاف أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ ١٢ دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح ما بين ١١- ١٤ دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح مابين (٣-١٧) دقيقة.



وأكد رئيس المعهد أنه وفقا لتلك الحسابات سيكون يوم الأربعاء ١٢ مايو الحالي، هو المتمم لشهر رمضان الحالي.

وفي وقت سابق، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن وصول قمر شهر رمضان المبارك لمرحلة البدر المكتمل وهو يمثل القمر العملاق "سوبر مون" الأول من بين ثلاثة أقمار عملاقة (سوبر مون) لعام 2021.



وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، إن القمر في تلك الحالة سيكون في مداره في منطقة الحضيض وهي أقرب مسافة إلى الأرض فيبدو أكبر قليلاً وأكثر إشراقا من المعتاد ولذلك يطلق عليه اسم القمر العملاق.



وأضاف أن ظاهرة" القمر العملاق" قد تتكرر أكثر من مرة خلال السنة الواحدة ، في ظاهرة تسترعي الانتباه وتجتذب علماء وهواة الفلك لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.