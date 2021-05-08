تحرير 20 محضرًا لمخالفين قرارات رئيس الوزراء بمطروح

واصلت الأجهزة الرقابية بمجلس مدينة مرسى مطروح، لليوم الثاني علي التوالي، شن حملات علي المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والكافيهات لمتابعة قرارات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح بالغلق في تمام الساعة 9 مساء ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في الموجة الثالثة للوباء.

وقاد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام يرافقة رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح حملة مكبرة علي المحال التجارية والكافيهات والمطاعم بمشاركة شرطة المرافق لمتابعة مواعيد الغلق.

وأكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح في بيان اعلامي له، أن الحملة أسفرت عن تشميع وغلق كافية بكورنيش المدينة وبوفية بمدخل أحد العمارات بشارع الإسكندرية مخالف لقرارات الغلق في تمام الساعة 9 مساء .

وأشار إلي أنه تم تحرير 20 محضر اشغال ونظافة بالاضافة الي ضبط عدد من الشيش وعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية التي نص عليها مجلس الوزراء .

وأضاف السكرتير العام لمحافظة مطروح بان توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وهو تشديد الرقابة والدفع بحملات يوميا للمرور علي المحال التجارية وغلق المحال المخالفة لفرض الانضباط والتأكيد علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، حيث يتعرض المخالفون لهذه المواعيد لتطبيق الإجراءات القانونية، الواردة بقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩، تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل قوة وحسم.

وأوضح السكرتير العام لمحافظة مطروح اللواء اشرف إبراهيم أنه يتم يوميا مواصلة التنبية بالميكروفون بسيارات مجلس المدينة علي المحال التجارية والكافيهات والمطاعم والمقاهي والمولات بالالتزام بالغلق في تمام الساعة 9 مساء وغلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا والا سيتم تطبيق قرارات الغلق والتشميع .