السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يقود حملة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، شارع الإسكندرية بوسط مدينة مرسى مطروح في جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء باغلاق المحال والمولات التجارية والكافيهات بحضور رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح وعدد من القيادات التنفيذية.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين وسط التزام واستجابة من أصحاب المحلات التجارية بمطروح . 
 

وقاد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح حملة مكبرة من مركز ومدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة وبالتعاون مع شرطة المرافق، لإزالة تجاوزات عدد من أصحاب المحال والباعة الجائلين  بشوارع وسط مدينة مرسى مطروح مع توقيع الغرامات الفورية وتطبيق سلطة القانون والتحفظ على كافة الأدوات والمنتجات. 
 

وأكد سكرتير عام مطروح أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بازالة كافة التجاوزات والتعديات على الأرصفة والشوارع مع الحفاظ على حق المشاه والشكل الحضاري  بالمحافظة وتطبيق سلطة القانون والقضاء على العشوائية 
 

وكان قد قرر رئيس مجلس الوزراء غلق المحال التجارية في التاسعة مساءا للحفاظ على تنفيذ الإحترازات الوقائية من فيروس كورونا، ورصدت "الدستور" قيام قيادات مجلس ومدينة مرسى مطروح والأجهزة الأمنية وقسم شرطة المرافق بحملات تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء بغلق المحال التجارية والكافيهات والمولات من الساعة ٩ مساءا.
 

وقال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، في تصريحات لـ"الدستور إنه تم تنفيذ حملة برئاسته وقيادات المجلس وبالتعاون مع قسم شرطة المرافق ومديرية أمن مطروح للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء، مؤكدًا أن 90% من أصحاب المحال ملتزمون بالإجراءات. 

محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
مطروح محافظ مطروح قرارات مجلس الوزراء حملة مكبرة سكرتير عام مطروح

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