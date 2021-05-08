السبت 08 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد ساعات من رحيله.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيقه

الراحل جمال سلامة
الراحل جمال سلامة

حررت وفاء بناني طليقة الموسيقار الراحل جمال سلامة، ووالدة نجليه هاني ودينا، محضر في نقطة شرطة الجزيرة، يحمل رقم ٨ أحوال نقطة شرطة الجزيرة بتاريخ 7/ 5/ 2021،  ضد عدد من أقارب الفقيد، وعلى رأسهم شقيقه فاروق سلامة ونجلته نورهان سلامة وزوجها، متهمة إياهم بتبديد ممتلكات الراحل وإخفاء بعضها عن الورثة الشرعيين، وذلك بعد اقتحامهم للاستديو الذي كان يعيش الراحل سنواته الأخيرة بمنطقة الزمالك، بالتزامن مع شعائر الجنازة، وقيامهم بتغيير الكالون الخاص بباب الشقة لمنع الورثة الشرعيين من دخول الشقة.


وعن البلاغ تقول: "فوجئت خلال مراسم جنازة الراحل بغياب جميع أقاربه، واكتشفت بعدها من خلال حارس العقار الذي يوجد به الاستوديو الخاص بالفنان الراحل بمنطقة الزمالك، أن فاروق سلامة اقتحم الاستوديو بالتزامن مع شعائر الجنازة بغير وجه حق، علما أن جميع أشقائه وشقيقاته لم يقوموا بزيارته طوال سنوات مرضه، وكنت أذهب إليه باستمرار لخدمته بنفسي رغم طلاقنا منذ سبع سنوات، علما بأن الورثة الشرعيين للراحل هم ابني هاني الذي يقيم في ألمانيا حاليا، وابنتي دينا التي تقيم معي، وابنته سونيا من زوجة سابقة وتقيم في إسبانيا".

 
وأشارت طليقة الموسيقار الراحل جمال سلامة، إلى أن هاني سلامة نجل الراحل غاب عن الجنازة بسبب تواجده في ألمانيا ومن المقرر عودته للقاهرة غد الأحد، مؤكدة أنها لن تترك حق نجليها ليس بحثا عن أي أموال ولكن تعلقا بإرث الراحل الفني، موضحة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أشقاء وأقارب الراحل.

وكان الفنان الراحل غاب عن عالمنا بسبب كورونا ونعته نقابة المهن الموسيقية ونجوم الوسط الفني.

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