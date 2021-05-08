مصر تدين الهجوم الغاشم الذى استهدف رئيس البرلمان المالديفى

أدانت جمهورية مصر العربية، الهجوم الغاشم، الذي استهدف رئيس البرلمان المالديفي ورئيس الجمهورية الأسبق محمد نشيد، والذي أسفر عن إصابته وخمسة أشخاص آخرين.



وأعربت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية - عن تمنياتها بسرعة الشفاء لرئيس البرلمان وكافة المصابين، مؤكدةً على وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب المالديف في مواجهة هذا الحادث الأليم.



كما شددت مصر على رفضها التام لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

يشار إلى أن رئيس المالديف السابق محمّد نشيد الذي يشغل حاليًا منصب رئيس البرلمان أصيب بجروح في محاولة اغتيال استهدفته حين انفجرت دراجة نارية مفخّخة بينما كان يهمّ بالصعود إلى سيارته في العاصمة ماليه، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.

وقال مسؤول في الحكومة لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف إنّ نشيد (53 عاماً) "نجا من محاولة اغتيال. لقد أصيب بجروح لكنّ وضعه مستقرّ".

وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار.

وقال أحد أفراد أسرة نشيد لـ"فرانس برس" طالباً عدم نشر اسمه إنّ الرئيس السابق أصيب بجروح عديدة في الانفجار.

وأوضح أنّ الرئيس السابق لم يفقد وعيه وتواصل مع الأطباء حين نُقل إلى المستشفى.

ولفت المصدر إلى أنّ الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة أحد حرّاس نشيد بجروح استدعت نقله بدوره إلى المستشفى.

وأضاف أنّ الرئيس السابق "هو الآن تحت تأثير المخدّر. لقد أصيب بجرح غائر في أحد ذراعيه".

من جهتها اكتفت الشرطة بالقول إنّ نشيد أصيب بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى، من دون أية تفاصيل إضافية، وإثر محاولة الاغتيال دُعي البرلمان للانعقاد في جلسة طارئة.

ونشيد هو سجين رأي سابق أصبح في 2008 أول رئيس ينتخب ديموقراطياً في أول انتخابات تعدّدية يشهدها الأرخبيل، لكنّ انقلاباً أطاح به في 2012 قبل أن يُحكم عليه في 2015 بالسجن لمدة 13 سنة بتهم إرهاب، في حكم ندّدت به منظمات حقوقية باعتباره ذا دوافع سياسية.